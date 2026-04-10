Bluey llega a As Cancelas con un espectáculo gratuito para familias

Tras el espectáculo, se celebrará un Meet & Greet de otros 25 minutos, en el que los asistentes podrán hacerse fotos con los personajes y compartir un momento cercano con ellos Archivo

El centro comercial As Cancelas acogerá próximamente un evento familiar protagonizado por los populares personajes infantiles Bluey y Bingo, que ofrecerán un espectáculo en directo y un encuentro con el público en la planta 2, en el espacio Show de Celi.

La actividad será gratuita con inscripción previa, aunque contará con un aforo limitado a 120 personas por pase y solo se permitirá una entrada por unidad familiar, según ha informado la organización.

Espectáculo y encuentro con los personajes

El evento incluirá una actuación en directo de unos 25 minutos, en la que Bluey y Bingo interactuarán con los asistentes a través de juegos y dinámicas pensadas para el público infantil.

Tras el espectáculo, se celebrará un Meet & Greet de otros 25 minutos, en el que los asistentes podrán hacerse fotos con los personajes y compartir un momento cercano con ellos.

Además, la jornada contará con el sorteo de tres packs de productos oficiales de Bluey, con el objetivo de prolongar la experiencia más allá del propio evento.

Acceso y organización del evento

El acceso al recinto se realizará mediante un sistema de registro previo y validación con código QR. Los asistentes deberán acudir al punto de check-in, situado junto al espacio del espectáculo, donde recibirán su entrada física antes de acceder.

La organización recomienda presentarse al menos 20 minutos antes del inicio de la actividad, mientras que el check-in comenzará 45 minutos antes de cada pase.

Los menores deberán estar acompañados por un adulto, limitándose el acceso a un acompañante por familia. Asimismo, no se permitirá el acceso a pases distintos del asignado en la inscripción.