Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

A USC abre as súas portas en liña para orientar ao futuro alumnado

Os Encontros Virtuais na Zona USC permitirán coñecer titulacións e servizos os días 13 e 14 de abril sen inscrición previa

Adriana Quesada
10/04/2026 08:16
Diríxense principalmente a alumnado de Bacharelato, Ciclos Formativos de Grao Superior e de 4º de ESO
Santi Alvite
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

Cada ano a USC recibe a alumnado de Bacharelato e Ciclos Formativos de Grao Superior para amosarlle as súas instalacións dependendo dos seus intereses académicos e comezar unha aproximación con posibles novos estudantes. Nesta ocasión, os vindeiros 13 e 14 de abril, toda persoa interesada poderá coñecer de maneira virtual as titulacións e servizos da USC conectando directamente coas súas persoas responsables.

Cos Encontros Virtuais na Zona USC preténdese achegar a máxima información posible ao futuro estudantado universitario sobre todo aquilo que ofrece a USC en Santiago e Lugo, comezando pola oferta de titulacións de grao pero tamén de servizos como a Oficina de Información Universitaria, o Servizo de Residencias ou o Proceso de Preinscrición e Matrícula nas Universidades de Galicia.

Para participar non é preciso inscribirse, unicamente hai que consultar no web dos encontros ou ben o cronograma ou ben premer nos graos ou servizos que interesen e dende aí conectarse no horario que máis conveña co profesorado do centro ou responsable do servizo. O estudantado que o desexe poderá facer as súas consultas de maneira directa na videoconferencia ou empregando o chat.

Moitas das videoconferencias terán lugar en horario de mañá para que os centros educativos poidan sumarse tamén e algunhas de tarde para facilitar a conexión coas familias.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Entrega de los Premios Literarios Minerva en el Colegio Peleteiro

El Colegio Peleteiro premia a doce estudiantes en los Premios Minerva
Redacción
Fiestas de Pascua en Padrón

Padrón despide las Festas de Pascua con un fin de semana de música, tradición y ciclismo internacional
Eladio González Lois
El ideal gallego

El Obradoiro abre la venta de entradas para el derbi gallego ante el Ourense en Sar
Eladio González Lois
Presentación de la segunda edición de ‘Compostela única’ en el Ateneo de Santiago

El Ateneo de Santiago reedita ‘Compostela única’ para reivindicar la memoria e identidad de la ciudad
Eladio González Lois