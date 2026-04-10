Santiago de Compostela

A Banda Municipal leva ao Teatro Principal un concerto para mirar cara dentro

‘Introspección’, con David Fiuza á batuta e Adrián Silva Magdalena como flautín, propón unha viaxe emocional coa frauta como protagonista

Adriana Quesada
10/04/2026 06:25
O concerto, de balde con retirada previa de entradas, combina obras de carácter íntimo e inspiración folclórica este domingo ao mediodía
Concello de Santiago
O Teatro Principal acolle este domingo 12 ás 12.00 horas o concerto 'Introspección' da man da Banda Municipal de Santiago de Compostela, con David Fiuza como director e Adrián Silva Magdalena como solista flautín. 

Este concerto busca amosar o potencial comunicativo do interior humano que ten a música cun programa que é unha viaxe reflexiva ó mundo máis íntimo do ser humano, procurando as raíces e o coñecemento interno. 

O concerto para frautín de Bugallo é unha das obras mais íntimas que condensa un mundo emocional inmenso. Por outra parte, o contacto co folclore é un dos signos mais identitarios que os compositores teñen inherentes á súa creación, como é o caso da primeira serie das Danzas Eslavas que Dvorak escribe para piano, resultando unha forte catarse nacionalista.

A asistencia é de balde previa retirada de localidades, sendo o máximo dúas por persoa. O convite é válido ata 10 minutos antes do comezo do espectáculo, unha vez pasado o prazo a organización poderá utilizar as prazas non ocupadas. 

