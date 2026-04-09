Xalundes gaña o III Certame de Grupos Musicais da USC

O concurso recoñeceu o talento musical da comunidade universitaria cunha gala que reuniu finalistas e membros do xurado na USC Santi Alvite

A terceira edición do Certame de Grupos Musicais da USC xa ten gañadores. Trátase de Xalundes que se impuxo, este mércores 8, na final que tivo lugar na Igrexa da Universidade. Fuego Lolita acadou o segundo posto, mentres que Malezza ficou en terceiro lugar. Outorgáronse tres premios dotados de 800, 450 e 250 euros, respectivamente.

Este certame ten como finalidade fomentar e darlle visibilidade á actividade artística e creativa orixinal, no ámbito da música moderna, da comunidade universitaria da Universidade de Santiago de Compostela e especialmente do seu estudantado. O xurado estivo composto por participantes nas dúas edicións anteriores do certame: Aprendiz, ünder e Diego Flâneur, que tamñen participaron na entrega de galardóns xunto á vicerreitora de Estudantes e Cultura, Pilar Murias.