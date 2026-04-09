Santiago reúne a expertos en energía para debatir el papel clave del almacenamiento en la transición energética
La jornada, organizada por Cluergal, se celebra este viernes en el Hotel Puerta del Camino con la participación de especialistas del sector
El Clúster de Energías Renovables de Galicia (Cluergal) celebrará este viernes en Santiago la jornada BatteryGal 2026, un encuentro que reunirá a expertos del sector para analizar el papel del almacenamiento energético en la transición hacia un modelo más sostenible.
El evento tendrá lugar en el Hotel Puerta del Camino y será inaugurado a las 9.30 horas por el presidente de Cluergal, José Ramón Franco, y el director xeral de Planificación Enerxética e Minas, Pablo Fernández Vila.
Clave para integrar renovables
Desde la organización subrayan que el almacenamiento energético se ha convertido en una pieza fundamental para integrar energías renovables como la eólica y la solar, al permitir gestionar su carácter intermitente y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico.
“El almacenamiento energético se ha consolidado como una pieza clave en la transición energética, al permitir integrar de forma eficiente las energías renovables y garantizar la estabilidad del sistema eléctrico”, explica el gerente de Cluergal, Oriol Sarmiento.
Análisis del sector y nuevas tecnologías
La jornada se estructurará en varias sesiones centradas en el análisis del mercado, la regulación y las principales tecnologías del sector. Entre los temas abordados figuran la hibridación de sistemas energéticos, el desarrollo de comunidades energéticas, las soluciones basadas en baterías y el almacenamiento hidráulico mediante centrales de bombeo reversible.
El encuentro contará con la participación de representantes de entidades y empresas como ASEALEN, Naturgy, GENESAL, Ampere Energy o Jinko Solar, entre otras, así como con la presentación de proyectos concretos como el sistema de almacenamiento BESS en Sanxenxo.