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Santiago de Compostela

Santiago refuerza su compromiso social con la décima edición de Compostela máis Solidaria

El programa incluye talleres, encuentros y propuestas culturales para conectar con el Sur Global y fomentar el pensamiento crítico

Eladio Lois
Eladio Lois
09/04/2026 15:05
Presentación de la décima edición de Compostela máis Solidaria
Presentación de la décima edición de Compostela máis Solidaria
Cedida
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Santiago de Compostela acoge una nueva edición de Compostela máis Solidaria, que alcanza su décimo aniversario consolidado como un espacio de encuentro para una ciudadanía comprometida. El programa, impulsado por la Coordinadora Galega de ONGD en colaboración con el Concello, vuelve a apostar por la cultura, el diálogo y el pensamiento crítico como herramientas para fomentar la solidaridad y el entendimiento.

La programación se desarrollará durante los próximos meses con un conjunto de actividades que buscan conectar la realidad local con el Sur Global, incorporando voces y experiencias internacionales en el debate público.

Talleres y cultura como herramientas de cambio

El programa arranca en abril con una nueva edición de la Escola de Activismos, que ofrecerá varios talleres orientados a promover el pensamiento crítico y dotar de herramientas a la ciudadanía. Entre ellos, destaca la participación de la Colectiva Hip Hop Femenino El Salvador, que impartirá un taller en el Centro Xove de Creación Cultural de la Almáciga centrado en el uso del hip hop como instrumento de transformación social.

A lo largo de las semanas también se abordarán cuestiones como los derechos digitales y el software libre, con la participación de la experta hondureña Elena Romero, o la creación artística como forma de memoria colectiva, a través de un taller de ilustración impartido por la artista compostelana Adela Vázquez. 

Una jornada abierta para mirar al mundo

Uno de los momentos centrales será la celebración de la jornada Compostela co Sur Global, prevista para el 8 de mayo en la Casa das Máquinas. Este encuentro abierto permitirá conocer proyectos de cooperación al desarrollo impulsados en 2026, combinando espacios de diálogo con actividades culturales y propuestas para público familiar.

La programación se completará con iniciativas artísticas como la exposición de acuarelas de las hermanas palestinas Nour y Anwar Abu Rayan, que ofrecerán una mirada sobre la realidad de Palestina a través del arte.

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