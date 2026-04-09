Santiago de Compostela

Santiago move ficha cun edificio en ruínas na Caramoniña tras anos de abandono

O Concello inicia a súa inclusión no Rexistro de Soares e fixa unha valoración para poxa pública de máis de 64.000 euros

Redacción
09/04/2026 17:19
O inmoble, declarado en ruína en 2023 e sen actuacións durante máis dunha década, poderá saír a poxa ante o incumprimento dos deberes de rehabilitación
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O Concello de Santiago iniciou o procedemento de inclusión dun novo inmoble no Rexistro de soares. Trátase dun edificio en ruínas sito na rúa da Caramoniña, no ámbito do Plan especial da cidade histórica. A resolución pola que se declara incumprido o deber de conservación e rehabilitación e se incoa o procedemento de inclusión no Rexistro do soares foi publicada no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial do Estado (BOE) do mércores 8 de abril.

O concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, declarou o estado de ruína do inmoble sito no número 1 da rúa da Caramoniña o 17 de outubro de 2023. Posteriormente, o arquitecto municipal propuxo a súa inclusión no Rexistro de soares e realizou unha valoración económica para saída a poxa pública. Concretamente, no expediente figura unha valoración para saída a poxa pública de 64.561,40 euros.

A Lei do solo de Galicia establece no seu artigo 135 os deberes de uso, conservación e rehabilitación dos propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións. Ademais, o inmoble sito no número 1 da rúa da Caramoniña está catalogado e a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia establece a obriga de conservar, manter e custodiar os bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galicia para evitar a súa perda, destrución ou deterioro.

O informe técnico indica que “non se fixo ningunha actuación para reverter o estado da edificación e segue en situación de ruína” e sinala que “o edificio permaneceu abandonado durante os últimos 14 anos.” Tras a declaración de ruína a propiedade “nada fixo por cumprir co deber de rehabilitalo e dedicalo a un uso compatible coa normativa urbanística” e, incumpridos os deberes legais, procede a súa inclusión no Rexistro de Soares de acordo co establecido no artigo 137 da Lei do solo de Galicia.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Natalia Pajarito fíxose co premio a Mellor Actriz Protagonista

Santiago e Ames brillan nos XXX Premios María Casares con seis premios para as súas compañías teatrais
Redacción
El presidente destacó que ocho de cada diez beneficiarios deciden quedarse en la comunidad tras finalizar sus estudios

Rueda apuesta por atraer talento de la Galicia exterior para reforzar la innovación
Redacción
El conselleiro Diego Calvo se reunió con representantes del sector empresarial y turístico para explicar la estrategia de captación de vuelos sin financiar directamente las aerolíneas

La Xunta ofrece ayudas para captar nuevas rutas aéreas desde Santiago
Redacción
O concurso recoñeceu o talento musical da comunidade universitaria cunha gala que reuniu finalistas e membros do xurado na USC

Xalundes gaña o III Certame de Grupos Musicais da USC
Redacción