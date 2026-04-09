Santiago move ficha cun edificio en ruínas na Caramoniña tras anos de abandono
O Concello inicia a súa inclusión no Rexistro de Soares e fixa unha valoración para poxa pública de máis de 64.000 euros
O Concello de Santiago iniciou o procedemento de inclusión dun novo inmoble no Rexistro de soares. Trátase dun edificio en ruínas sito na rúa da Caramoniña, no ámbito do Plan especial da cidade histórica. A resolución pola que se declara incumprido o deber de conservación e rehabilitación e se incoa o procedemento de inclusión no Rexistro do soares foi publicada no taboleiro de anuncios do Concello e no Boletín Oficial do Estado (BOE) do mércores 8 de abril.
O concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica, Iago Lestegás, declarou o estado de ruína do inmoble sito no número 1 da rúa da Caramoniña o 17 de outubro de 2023. Posteriormente, o arquitecto municipal propuxo a súa inclusión no Rexistro de soares e realizou unha valoración económica para saída a poxa pública. Concretamente, no expediente figura unha valoración para saída a poxa pública de 64.561,40 euros.
A Lei do solo de Galicia establece no seu artigo 135 os deberes de uso, conservación e rehabilitación dos propietarios de toda clase de terreos, construcións, edificios e instalacións. Ademais, o inmoble sito no número 1 da rúa da Caramoniña está catalogado e a Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia establece a obriga de conservar, manter e custodiar os bens protexidos integrantes do patrimonio cultural de Galicia para evitar a súa perda, destrución ou deterioro.
O informe técnico indica que “non se fixo ningunha actuación para reverter o estado da edificación e segue en situación de ruína” e sinala que “o edificio permaneceu abandonado durante os últimos 14 anos.” Tras a declaración de ruína a propiedade “nada fixo por cumprir co deber de rehabilitalo e dedicalo a un uso compatible coa normativa urbanística” e, incumpridos os deberes legais, procede a súa inclusión no Rexistro de Soares de acordo co establecido no artigo 137 da Lei do solo de Galicia.