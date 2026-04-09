Santiago e Ames brillan nos XXX Premios María Casares con seis premios para as súas compañías teatrais
O Centro Dramático Galego y Morraconto destacaron nesta edición, mentres Xarope Tuluú triunfa na categoría infantil
A área de Santiago de Compostela regresa á casa con seis premios da XXX edición dos Premios de Teatro María Casares, celebrada onte no Teatro Rosalía Castro da Coruña. O Centro Dramático Galego e Morraoconto —con sede en Ames— confirmaron o seu papel como dous dos proxectos máis sólidos da temporada.
'A serie clopen', produción do CDG que chegaba á gala con dez candidaturas, alzouse cos premios a Mellor Actriz Protagonista, para Natalia Pajarito, e Mellor Dirección de Movemento, para Marta Alonso Tejada. Pola súa banda, 'TROMSØ', de Morraoconto, logrou un dobrete nos apartados técnicos: Mellor Espazo Escénico —R. Martínez, M. Gendre, L. Pouso e J. Faro "Coti"— e Mellor Iluminación —José Faro "Coti"—.
A noite reservou ademais un recoñecemento para Xarope Tulú, compañía compostelá que coproduce xunto a Galeatro (Carballo) o espectáculo 'Berenguela na gaiola'. A obra levou o premio á Mellor Adaptación/Tradución, con Paula Carballeira como gañadora, e o Mellor Espectáculo Infantil.