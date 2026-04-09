Rueda apuesta por atraer talento de la Galicia exterior para reforzar la innovación

El presidente destacó que ocho de cada diez beneficiarios deciden quedarse en la comunidad tras finalizar sus estudios Xunta

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, destacó hoy la apuesta del Gobierno autonómico por captar talento de la Galicia Exterior para seguir construyendo una comunidad líder e innovadora: "Esa Galicia Calidade que queremos hacer entre todos necesita de todo el mundo. Necesita de savia nueva", apuntó el presidente.

Así lo destacó esta mañana durante el acto de entrega de diplomas a los beneficiarios de las Bolsas de Excelencia a la Juventud Exterior (BEME) y del programa Retorna Talento FP, correspondientes a este curso. Acompañado por el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez, y el de Empleo, Comercio y Emigración, José González, Rueda subrayó que estas ayudas, que se pusieron en marcha en el año 2017, buscan dar a los descendientes de gallegos la oportunidad de volver a la tierra de sus padres y abuelos para formarse, pero también la de "invitarlos a quedar: nos interesa que vengáis y que quedéis aquí. Y si tomáis la decisión de volver, que estuvierais aquí, que nos conocierais, que os impregnarais del que es ser gallego, del que es Galicia, para nosotros ya es ventajoso", destacó.

Así, resaltó la importancia de estas bolsas ya que cada año traen a la comunidad 250 chicos y chicas para estudiar másteres en las tres universidades gallegas, procedentes de diferentes países como Argentina, Uruguay, Cuba, Reino Unido, Francia, Irlanda o República Checa. En este sentido, destacó el éxito del programa, ya que el 80% de los beneficiarios deciden quedar en Galicia una vez rematados sus estudios.

Apoyo integral al retorno

Para facilitar este proceso, Alfonso Rueda recordó que la Administración autonómica pone a disposición de los retornados toda una batería de medidas a través de la Estrategia Galicia Retorna. Entre estas actuaciones destacan los incentivos a la contratación, que se incrementarán específicamente cuando se trate de un exbolseiro BEME, las ayudas al emprendimiento para cubrir gastos iniciales y las oficinas de asesoramiento. Y espera que "no final este año 2026 sin que consigamos la competencia para dar permisos de trabajo a los que no tienen la nacionalidad española".