Policía en furgones y sin calabozos: denuncian precariedad laboral en la comisaría de Santiago tras el incendio

El incendio tuvo lugar el pasado 12 de febrero, pero fuentes sindicales advierten de que todavía no se ha recuperado la normalidad en el edificio Europa Press

La situación de la comisaría de la Policía Nacional de Santiago de Compostela continúa siendo “alarmante” dos meses después del incendio registrado el pasado 12 de febrero, según denuncia el Sindicato Unificado de Policía (SUP).

Según el comunicado difundido por esta organización sindical, los avances desde entonces son “inexistentes y preocupantes”, con las instalaciones todavía cerradas y los servicios al ciudadano prestándose en condiciones de “absoluta precariedad”.

La atención se está realizando en espacios improvisados como pasillos o furgones, lo que, según el SUP, provoca una masificación constante y dificulta tanto el trabajo policial como la prestación adecuada de los servicios.

Servicios colapsados y falta de medios

Entre las principales carencias, el sindicato señala la inexistencia de calabozos operativos, lo que obliga a trasladar a los detenidos a otras dependencias. Además, más de 40 vehículos policiales permanecen en el garaje del edificio sin haber sido retirados para su valoración pericial.

La situación también afecta a trámites como la expedición del DNI, que se sigue realizando desde hace dos meses en furgonetas estacionadas en la plaza del Obradoiro, “no preparadas para el desarrollo de dicha actividad durante tiempo prolongado”.

El SUP advierte, además, de posibles incumplimientos en materia de riesgos laborales y de la falta de capacidad del edificio anexo para acoger tanto a los agentes como a los ciudadanos que acuden a diario.

Críticas al Ministerio y petición de soluciones urgentes

El sindicato critica la falta de respuesta del Ministerio del Interior, al que acusa de no aportar soluciones y de actuar con “lentitud exasperante”. También subraya que el edificio carece de seguro que cubra los daños.

Asimismo, advierte de la proximidad de la operación verano, que incrementará la presencia de efectivos y visitantes en la ciudad, lo que podría agravar la situación si no se adoptan medidas urgentes.

Como alternativa, el SUP apunta a las instalaciones de la Unidad de Policía Adscrita en Fontiñas, que considera adecuadas para acoger parte de la actividad, y reclama una mayor coordinación entre administraciones.

Finalmente, lamenta no haber recibido respuesta a la solicitud de una reunión con la alcaldesa de Santiago y reclama decisiones “urgentes y eficaces” para garantizar el correcto servicio a la ciudadanía.