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Santiago de Compostela

Óscar López visita el CESGA y lo sitúa como pieza clave de la inteligencia artificial en España

El Gobierno destaca el papel del centro gallego en las políticas nacionales de datos, supercomputación y tecnologías cuánticas

Eladio Lois
Eladio Lois
09/04/2026 12:45
El ministro Óscar López durante su visita al CESGA en Santiago
El ministro Óscar López durante su visita al CESGA en Santiago
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El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, visitó este jueves en Santiago el Centro de Supercomputación de Galicia (CESGA), al que el Gobierno sitúa como una infraestructura clave en las políticas nacionales de inteligencia artificial, datos y computación.

El CESGA, impulsado por el CSIC y la Xunta, está considerado el segundo centro de computación más importante de España, consolidando así su papel estratégico dentro del sistema científico y tecnológico del país. 

Supercomputación y tecnología cuántica

Durante la visita, el ministro recorrió el Data Center y conoció de primera mano las principales infraestructuras del centro, acompañado por el director científico del CESGA, Lois Orosa; el vicepresidente del CSIC, José María Martín; el conselleiro de Educación, Ciencia, Universidades y FP, Román Rodríguez; y el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco.

Entre los sistemas destacados figuran el supercomputador FinisTerrae III, operativo desde 2022, y el computador cuántico QMIO, en funcionamiento desde 2023 e integrado en la Red Española de Supercomputación. Este último está especializado en aplicaciones relacionadas con la salud y la biotecnología, con el objetivo de reducir las barreras de acceso a la computación cuántica. 

Inversión y proyectos estratégicos

El Ministerio ha seleccionado el CESGA como sede de la segunda Factoría de Inteligencia Artificial en España, un proyecto que contará con una inversión total de 82 millones de euros, de los cuales el Gobierno ya ha movilizado 24 millones.

Además, el centro forma parte del proyecto Quantum Spain, que busca desarrollar la primera infraestructura cuántica del sur de Europa, y del Hub Nacional de Excelencia en Comunicaciones Cuánticas, integrado en la estrategia estatal en este ámbito.

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