Máis de 2.000 escolares participarán no festival ‘Modo Galego, actívao!’ en Bertamiráns
A cita celebrarase o 17 de abril como broche final a un programa que implicou a case 3.000 alumnos e alumnas do concello
O Concello de Ames celebrará o vindeiro venres 17 de abril o festival ‘Modo Galego, actívao!’, unha cita musical infantil que reunirá a máis de 2.000 alumnos e alumnas, xunto ás súas familias e profesorado, na explanada do pavillón municipal de Bertamiráns.
O evento servirá como peche da cuarta edición do programa ‘Modo Galego, actívao!’, unha iniciativa impulsada polo Concello de Ames e a Real Academia Galega, en colaboración coa Xunta de Galicia, que durante varias semanas animou á comunidade educativa a empregar o galego no día a día.
A xornada desenvolverase entre as 17.00 e as 21.00 horas, con apertura de portas ás 17.00 horas, e contará coa participación dalgúns dos grupos máis destacados da música infantil en galego.
Música infantil en galego como protagonista
No festival actuarán o grupo tradicional amesán As Maianas, creador da banda sonora do programa, así como Uxía Lambona e a Banda Molona e A Gramola Gominola, dúas das formacións máis recoñecidas deste ámbito.
Todo o alumnado dos centros educativos de Ames recibirá convite para asistir acompañado das súas familias, nun evento que pretende converterse nun espazo de encontro festivo arredor da lingua.
Un programa consolidado e con ampla participación
A cuarta edición do programa contou coa participación de arredor de 2.700 estudantes, preto de 300 docentes e uns 200 profesionais da educación non formal, alcanzando a máis do 90% da comunidade educativa do municipio.
Durante catro semanas, o alumnado de infantil a ESO dos 11 centros públicos de Ames asumiu o reto de falar galego o maior tempo posible, trasladando o seu uso a distintos ámbitos da vida cotiá.
O alcalde de Ames, Blas García, destacou que este tipo de iniciativas supoñen un impulso para a normalización do idioma, co obxectivo de garantir a súa continuidade e fortalecemento.
Dende a organización sublíñase tamén o carácter colectivo do programa, que busca crear contornas de socialización en galego máis alá da aula e fomentar o orgullo por unha lingua propia que forma parte da identidade cultural.