La Xunta ofrece ayudas para captar nuevas rutas aéreas desde Santiago

El conselleiro Diego Calvo se reunió con representantes del sector empresarial y turístico para explicar la estrategia de captación de vuelos sin financiar directamente las aerolíneas Xunta

El conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, junto con la delegada territorial de la Xunta en A Coruña, Belén do Campo, se reunió hoy con representantes del sector empresarial y turístico de Santiago de Compostela para explicar la colaboración de la Xunta destinada a la captación de nuevas rutas aéreas mediante la promoción en origen. El Gobierno gallego inicia así una ronda de reuniones que se extenderá también la próxima semana a estos sectores en las ciudades de A Coruña y de Vigo, así como a las diputaciones provinciales, a las que también se les solicitará colaboración.

Con la iniciativa, la Xunta quiere facilitar a estas entidades información de primera mano sobre la postura del Gobierno gallego, en aras de la colaboración institucional en la captación de nuevas rutas, pese a no tener competencias sobre los aeropuertos. En esta línea, la Xunta también ha solicitado una nueva reunión del Comité de Coordinación Aeroportuaria para seguir avanzando y que el resto de administraciones realicen sus aportaciones. Apela además a dejar las confrontaciones estériles y centrarse en trabajar con el objetivo de mejorar las opciones para Galicia, poniendo sobre la mesa las medidas que cada administración va a poner en marcha en este sentido.

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Según explicó Diego Calvo, la Xunta colaborará con el modelo propuesto por AENA para captar nuevas rutas. Un modelo en el que, al plan de negocio de AENA, se suma un apoyo institucional, en la búsqueda de una mejor coordinación en la que se impliquen todas las administraciones —también ayuntamientos y diputaciones provinciales— en la promoción turística. De este modo, cada administración deberá realizar sus aportaciones para esas nuevas rutas concretas, alcanzando así una propuesta coordinada y conjunta que hasta ahora no existía.

En ese marco, se destinarán 100.000 euros a cada nueva ruta que se establezca, con un máximo de dos por aeropuerto y por año, y el apoyo de la Xunta se sumará a las cuantías que movilicen los ayuntamientos y las diputaciones provinciales, además de la propuesta de la propia AENA. Con esta medida se pretende que, una vez que se consiga una nueva ruta, esta sea rentable a largo plazo, en la línea en la que la Xunta ya viene trabajando desde hace años en la promoción en origen, con una inversión anual de 13 millones de euros.

La Xunta podrá realizar esta promoción directamente y también abrirá la posibilidad de firmar convenios con los ayuntamientos, si así lo desean, para que sean estos los que lleven a cabo esas actuaciones, siempre y cuando se destinen a promoción en origen.

El conselleiro reiteró que el Gobierno gallego no va a financiar vuelos, sino que colaborará sumándose al modelo propuesto por AENA para la captación de nuevas rutas mediante promoción turística en origen.