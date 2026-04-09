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Santiago de Compostela

La Xunta licita 26 viviendas públicas en Teo con una inversión cercana a los 5 millones

Las empresas podrán presentar ofertas hasta el 20 de mayo para un proyecto que incluye aerotermia y paneles fotovoltaicos

Eladio Lois
Eladio Lois
09/04/2026 14:02
La conselleira María Martínez Allegue durante la presentación del proyecto
La conselleira María Martínez Allegue durante la presentación del proyecto
Xunta
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La Xunta ha sacado a licitación la construcción de 26 viviendas públicas en As Galanas, en Teo, una actuación que supondrá una inversión autonómica cercana a los cinco millones de euros.

La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, detalló este jueves el proyecto, que ya figura en la Plataforma de Contratos Públicos de Galicia y cuyo plazo de presentación de ofertas permanecerá abierto hasta el próximo 20 de mayo.

Viviendas eficientes y accesibles

Las nuevas viviendas, que se levantarán en una parcela cedida gratuitamente por el Concello de Teo, contarán con 2, 3 y 4 dormitorios y estarán diseñadas bajo criterios de eficiencia energética y accesibilidad.

Según explicó la conselleira, los inmuebles incorporarán sistemas de aerotermia en cubierta y paneles fotovoltaicos, configurándose como “viviendas accesibles y de calidad”, en línea con los estándares que promueve la Xunta. 

Más promoción pública y nuevas medidas

Esta actuación se suma a las 37 viviendas previstas en A Ramallosa, también en Teo, con un presupuesto de cerca de 8,8 millones de euros, actualmente en fase de licitación para la redacción del proyecto y ejecución de las obras.

La conselleira destacó la colaboración del Concello de Teo, uno de los primeros en ceder suelo para este tipo de promociones, y subrayó que la Xunta trabaja con el objetivo de duplicar el parque público residencial en Galicia hasta alcanzar las 10.000 viviendas en 2030.

En este contexto, también recordó las medidas anunciadas por el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el Debate sobre el Estado de la Autonomía, entre ellas la reserva del 30% de las viviendas en régimen de compraventa para personas de entre 36 y 45 años con hijos o dependientes a cargo.

Además, se elevará el límite de ingresos para acceder a vivienda pública hasta cuatro veces el Iprem —4,5 en el caso de familias numerosas—, lo que permitirá ampliar el número de beneficiarios potenciales.

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