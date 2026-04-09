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Santiago de Compostela

La ópera 'La voz humana', iniciará su gira en septiembre con una primera cita en Santiago

La soprano Beatriz Riobó protagoniza en el Auditorio de Galicia este monólogo operístico de Poulenc con una puesta en escena minimalista cuyas entradas ya están a la venta

Redacción
09/04/2026 06:23
El montaje, que inicia en Santiago una gira por Galicia, ofrece una propuesta centrada en la intensidad emocional y la interpretación vocal acompañada al piano
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Ya están a la venta las entradas para el estreno de 'La voz humana' el próximo 11 de septiembre, en el Auditorio de Galicia. La obra en un acto de Francis Poulenc sobre texto de Jean Cocteau, estará protagonizada por la soprano viguesa Beatriz Riobó, acompañada al piano por Carlos Enrique Pérez y con dirección escénica de Darío Autrán.

Las entradas podrán adquirirse a través de Ataquilla.com por 15 euros y con descuentos especiales destinados a menores de 30 años, miembros de la Asociación de Amigos de la Ópera de Santiago de Compostela, la Real Filarmonía de Galicia y mayores de 65 años.

La producción, fruto de la colaboración con Little Opera Zamora, forma parta de la Rede Galega de Teatros e Auditorios. Con esta cita Santiago se convierte en el punto departida de una gira que se realizará en diferentes espacios escénicos gallegos con el objetivo de aproximar la ópera al público.

La voz humana en Santiago

'La voz humana' es uno de los grandes monólogos del repertorio operístico del siglo XX. La obra presenta a una mujer sola en escena que mantiene una última conversación telefónica con el hombre que ama y que la ha abandonado. A través de ese diálogo, Poulenc construye un intenso retrato emocional marcado por la fragilidad, la esperanza y la desesperación. El espectador asiste a la descomposición de un amor y al retrato íntimo de un alma herida.

La propuesta escénica que en Santiago estará dirigida por Darío Autrán que apuesta por una estética minimalista y cinematográfica, en la que la voz, el silencio y la presencia escénica construye un espacio emocional de gran intensidad. En escena Beatriz Riobó presentará a este personaje atrapado entre la esperanza y la desesperación

Una cita donde la ópera se ve a través de una mirada contemporánea y cercana, centrada en la fuerza interpretativa de la soprano y en la relación directa entre música, palabra y emoción.

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