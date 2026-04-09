La creatividad estudiantil toma San Martiño Pinario con la exposición ‘Esculturas do vento’

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó la exposición y destacó el trabajo realizado por los estudiantes Xunta

La Hospedería de San Martiño Pinario acoge estos días la segunda edición de la exposición ‘Esculturas do vento. Entre a fe e a fantasía nos tellados de Compostela’, una muestra que pone en valor la creatividad del alumnado del IES de Cacheiras (Teo) y del CIFP Compostela.

La muestra está compuesta por piezas plásticas elaboradas por alumnado de 1º y 3º de ESO del IES de Cacheiras, que han trabajado con técnicas como el modelado en 3D para reinterpretar las gárgolas y figuras presentes en los tejados de la ciudad.

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El resultado es una colección que mezcla el patrimonio histórico con la creatividad propia de la juventud, dando lugar a obras que dialogan entre la tradición y la imaginación.

Colaboración entre centros educativos

El proyecto cuenta también con la participación del alumnado de la familia profesional de Artes Gráficas del CIFP Compostela, que se encargó del diseño de la imagen gráfica de la exposición, incluyendo carteles, folletos y otros elementos visuales.

Esta colaboración refuerza el carácter educativo y multidisciplinar de la iniciativa, que busca conectar diferentes ámbitos formativos a través de la cultura.

La exposición podrá visitarse hasta el próximo 10 de abril en este espacio emblemático del casco histórico de Santiago.