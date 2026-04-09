Interceptada en Santiago una conductora que dio positivo en drogas y llevaba cocaína en el coche

La Policía Local de Santiago interceptó en la madrugada de este miércoles a una conductora que dio positivo en drogas durante un control rutinario en la avenida de Rosalía.

Según la información facilitada, los agentes dieron el alto al vehículo y, tras someter a la conductora a las pruebas correspondientes, comprobaron el resultado positivo. Durante la intervención, los policías detectaron además la presencia de cocaína en el interior del vehículo.

En concreto, las sustancias eran portadas por el acompañante de la conductora, que las llevaba para autoconsumo, de acuerdo con las fuentes consultadas.

La actuación se enmarca dentro de los controles habituales que la Policía Local desarrolla en distintos puntos de la ciudad para prevenir el consumo de drogas al volante y reforzar la seguridad vial.