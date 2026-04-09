El CIFP Compostela estrena un aula de simulación hotelera con inteligencia artificial

Visita institucional a las nuevas instalaciones Cedida

La Xunta ha puesto en marcha en el CIFP Compostela una nueva aula de simulación avanzada de hostelería, un espacio que reproduce el funcionamiento de un hotel real e integra las últimas tecnologías del sector con el objetivo de mejorar la formación del alumnado de Formación Profesional.

La directora xeral de FP, Eugenia Pérez, visitó este jueves las instalaciones, denominadas Hotel 4.0 Espazos Accesibles e Dixitais, donde destacó que este tipo de recursos permiten ofrecer una cualificación adaptada a las necesidades actuales del mercado laboral.

Simulación real con tecnología avanzada

El aula está diseñada para que los estudiantes puedan practicar en condiciones muy similares a las de un establecimiento hotelero. Para ello, incorpora herramientas basadas en digitalización, inteligencia artificial y automatización de procesos.

Entre las mejoras, cuenta con un sistema de registro digital avanzado en la recepción, una habitación accesible y domotizada que favorece la inclusión, y soluciones tecnológicas para gestionar la salida de clientes y la limpieza mediante identificación por radiofrecuencia.

Inversión en innovación educativa

Esta actuación se enmarca en la red de 115 aulas de tecnología aplicada impulsadas por la Xunta en centros de Formación Profesional de Galicia, con una inversión global de 6,3 millones de euros en los últimos cuatro años.

Desde la Consellería subrayan que iniciativas como esta refuerzan el papel del CIFP Compostela como referente en la familia profesional de hostelería y turismo, al tiempo que contribuyen a acercar la formación a la realidad del sector.