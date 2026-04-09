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Santiago de Compostela

El Ateneo de Santiago impulsa la V edición de Cineduca con cine, debates y educación

La muestra se celebrará del 13 de abril al 5 de mayo con proyecciones, conferencias y un concurso audiovisual escolar

Eladio Lois
Eladio Lois
09/04/2026 13:53
Presentación de la V edición de Cineduca en el Ateneo de Santiago
Presentación de la V edición de Cineduca en el Ateneo de Santiago
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El Ateneo de Santiago presentó este jueves la quinta edición de la Muestra Internacional de Cine y Educación (CINEDUCA), que se desarrollará entre el 13 de abril y el 5 de mayo en la rúa do Vilar, 19, con el papel educativo de las familias como eje central del programa.

El evento, dirigido por Miguel Zabalza, incluirá una conferencia, una mesa redonda y seis proyecciones cinematográficas, además del V Premio Ateneo CINEDUCA, consolidando así una iniciativa que combina reflexión educativa y lenguaje audiovisual

Cine y debate para ampliar la mirada educativa

El presidente del Ateneo de Santiago, Francisco Candela, destacó que la muestra busca «impulsar la creatividad y el uso de los lenguajes audiovisuales en el ámbito educativo», además de reforzar la imagen de la ciudad como referente en cultura e innovación.

La directora xeral de Ordenación e Innovación Educativa, Judith Fernández, visitó la exposición y destacó el trabajo realizado por los estudiantes

La creatividad estudiantil toma San Martiño Pinario con la exposición ‘Esculturas do vento’

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Por su parte, el director de la muestra subrayó que Cineduca pretende abordar la educación más allá del ámbito escolar, entendida como «una tarea global» en la que las familias desempeñan un papel fundamental desde la infancia hasta la adolescencia.

El programa incluye la conferencia «Educar en familia: los desafíos actuales», prevista para el 13 de abril, y la mesa redonda «Familias y educación: luces y sombras», que tendrá lugar el 20 de abril.

Proyecciones y participación escolar

El ciclo cinematográfico contará con títulos como Pequeña Miss Sunshine (14 de abril), La caza (15 de abril), Captain Fantastic (21 de abril), Abel (22 de abril), El Bola (28 de abril) y La soledad del corredor de fondo (29 de abril), todos ellos acompañados de presentaciones a cargo de especialistas.

Además, la muestra incluye un concurso de producciones audiovisuales escolares en Galicia, en el que se han seleccionado nueve trabajos finalistas.

La clausura tendrá lugar el 5 de mayo con la proyección de las piezas seleccionadas y la entrega de premios.

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