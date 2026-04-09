Condenados dos hermanos de Negreira a casi cinco años de cárcel por intentar matar a su padre de 77 años

Los hechos se produjeron en Negreira durante 2024 Archivo

La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a cuatro años y once meses de prisión a cada uno de los dos hermanos que intentaron matar durante una pelea a su padre, de 77 años, en el domicilio familiar, situado en el municipio coruñés de Negreira.

Los hechos se remontan a mayo de 2024, cuando los tres convivían en la misma vivienda. Según recoge la sentencia, la agresión se produjo tras una discusión iniciada en el salón, cuando uno de los hijos desenchufó el ordenador que estaba utilizando su padre.

Golpes reiterados en la cabeza

De forma conjunta, los hermanos —ambos con trastornos psicológicos diagnosticados— comenzaron a golpear a su padre utilizando un taburete de madera y una pala de chimenea. Los golpes se dirigieron principalmente a la cabeza, provocando su caída al suelo, donde continuaron la agresión con gran violencia.

La intensidad de los ataques fue tal que el taburete llegó a romperse y la pala quedó deformada. La víctima logró finalmente escapar de la vivienda y salir a la calle, donde fue auxiliada por vecinos y trasladada en ambulancia a un hospital.

Como consecuencia, sufrió múltiples heridas en la cabeza, un traumatismo intracraneal y otras lesiones que requirieron meses de tratamiento y dejaron secuelas físicas.

Condena y medidas de seguridad

El tribunal considera acreditado que la agresión estaba encaminada a acabar con la vida de la víctima, por lo que califica los hechos como homicidio en grado de tentativa, descartando que se tratase únicamente de un delito de lesiones.

La sentencia tiene en cuenta la agravante de parentesco y la eximente incompleta de alteración psíquica, al constatar que ambos acusados padecían trastornos mentales graves y habían abandonado la medicación.

Además de la pena de prisión, se les impone el internamiento en un centro psiquiátrico penitenciario durante un máximo de seis años, siete años de libertad vigilada y la prohibición de acercarse o comunicarse con su padre durante nueve años.

La resolución no es firme y puede ser recurrida ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.