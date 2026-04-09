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Santiago de Compostela

Área Central acoge este sábado un mercado con más de 80 artistas y música en directo

La iniciativa llenará el espacio comercial de artesanía contemporánea, actividades culturales y un torneo de ajedrez con cerca de 200 participantes

Eladio Lois
Eladio Lois
09/04/2026 06:53
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El Outlet Área Central de Santiago de Compostela acogerá este sábado, 11 de abril, una nueva edición del ‘Mercado da arte’, un evento que reunirá a más de 80 artistas y creadores de Galicia y otros puntos del país en una jornada dedicada a la artesanía contemporánea y el talento emergente.

El mercado se celebrará entre las 11.00 y las 20.30 horas en la esquina amarilla del centro comercial, donde el público podrá descubrir y adquirir piezas únicas de ilustración, pintura, cerámica, orfebrería o textil, todas ellas elaboradas de forma artesanal como alternativa al consumo convencional.

La programación incluirá también música en directo con Paco Nogueiras a las 12.30 horas, la presentación del libro ‘Las amigas del espejo’ de Alejandro López a las 16.30 horas y la actuación de Modulador das Ondas a las 18.00 horas, en una jornada pensada para todos los públicos.

De forma paralela, la esquina azul de Área Central acogerá por la mañana el campeonato Xogade Xadrez Santiago y el III Torneo Blitz Xadrez Compostela, con la participación de cerca de 200 ajedrecistas, reforzando el carácter cultural y social del espacio.

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