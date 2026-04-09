Área Central acoge este sábado un mercado con más de 80 artistas y música en directo
La iniciativa llenará el espacio comercial de artesanía contemporánea, actividades culturales y un torneo de ajedrez con cerca de 200 participantes
El Outlet Área Central de Santiago de Compostela acogerá este sábado, 11 de abril, una nueva edición del ‘Mercado da arte’, un evento que reunirá a más de 80 artistas y creadores de Galicia y otros puntos del país en una jornada dedicada a la artesanía contemporánea y el talento emergente.
El mercado se celebrará entre las 11.00 y las 20.30 horas en la esquina amarilla del centro comercial, donde el público podrá descubrir y adquirir piezas únicas de ilustración, pintura, cerámica, orfebrería o textil, todas ellas elaboradas de forma artesanal como alternativa al consumo convencional.
La programación incluirá también música en directo con Paco Nogueiras a las 12.30 horas, la presentación del libro ‘Las amigas del espejo’ de Alejandro López a las 16.30 horas y la actuación de Modulador das Ondas a las 18.00 horas, en una jornada pensada para todos los públicos.
De forma paralela, la esquina azul de Área Central acogerá por la mañana el campeonato Xogade Xadrez Santiago y el III Torneo Blitz Xadrez Compostela, con la participación de cerca de 200 ajedrecistas, reforzando el carácter cultural y social del espacio.