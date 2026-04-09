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Santiago de Compostela

Arantza Portabales presenta en Santiago ‘Asasinato no muíño do cura’

La autora estará este jueves en El Corte Inglés acompañada por Laura Lojo y Marcos Calveiro antes de continuar la gira en Pontevedra

Eladio Lois
Eladio Lois
09/04/2026 06:50
Arantza Portabales presentará su nueva novela en Santiago este jueves
Arantza Portabales presentará su nueva novela en Santiago este jueves
Archivo
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La escritora Arantza Portabales presentará este jueves 9 de abril, a las 20.00 horas, su nueva novela ‘Asasinato no muíño do cura’ en la sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela, en un acto en el que estará acompañada por la catedrática de Filología Inglesa, Laura Lojo, y el director de Edicións de Editorial Galaxia, Marcos Calveiro. 

El libro supone una nueva entrega de la serie ‘Os crimes de Loeiro’, una de las sagas más consolidadas de la novela negra gallega, tras el éxito de ‘Asasinato na casa rosa’.

En esta ocasión, la trama se remonta a una matanza ocurrida en 1984 en el muíño do Cura, un suceso que sigue proyectando sus consecuencias en el presente. La protagonista, Alba Mariño, llega a Loeiro en busca de respuestas sobre un pasado que le fue arrebatado, marcada por un misterio que atraviesa generaciones.

La investigación contará con la participación de los personajes Santaclara y Araujo, junto a Sinda, conocida como la Gestapo, quienes tratarán de desentrañar un caso marcado por secretos familiares, pactos de silencio y crímenes sin resolver

Una trayectoria consolidada en el género

Arantza Portabales, nacida en San Sebastián en 1973, es considerada una de las voces más destacadas del género negro en Galicia, con una trayectoria que acumula premios, traducciones y miles de lectores.

Debutó en 2015 y ese mismo año obtuvo el Premio de Novela por Entregas de La Voz de Galicia con ‘Sobrevivindo’. Posteriormente, su obra ‘Deixe a súa mensaxe despois do sinal’ fue traducida a varios idiomas y adaptada al teatro, además de recibir el Premio Novela Europea del Casino de Santiago.

Con títulos como ‘Beleza vermella’ o ‘A vida secreta de Úrsula Bas’, la autora consolidó su universo policial, al que se sumó en 2024 la serie ambientada en Loeiro, protagonizada por Santaclara y Araújo.

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