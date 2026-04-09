Afundación desenvolve en Santiago o seu programa interxeracional 'Fálame da emigración'
A iniciativa propicia o encontro entre maiores e mocidade de toda Galicia para compartir experiencias e dialogar e terá lugar no IES Rosalía de Castro
Afundación, a Obra Social de Abanca, desenvolverá este xoves o seu programa interxeracional 'Fálame da emigración' en Santiago de Compostela. A iniciativa, enmarcada na liña estratéxica 'O valor da experiencia' da Área de Maiores de Afundación, ten como obxectivo poñer en valor a traxectoria vital e profesional das persoas maiores a través de programas que beneficien a outros grupos da sociedade.
Celebrarase no IES Rosalía de Castro, a partir das 11.40 horas, un encontro con 53 estudantes de 1º de Bacharelato, o segundo neste centro educativo. Nesta xornada as persoas voluntarias, socias do Espazo +60 de Santiago, dialogarán na aula sobre a experiencia dos maiores na emigración e a visión de ambos sobre o pasado e presente dos movementos migratorios.