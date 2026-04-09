Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

A Ludoteca das Fontiñas rende homenaxe a María Miramontes cunha xornada chea de actividades

O espazo municipal acollerá este sábado presentacións, obradoiros e contacontos para reivindicar o legado da intelectual galega

Redacción
09/04/2026 06:22
A programación inclúe a presentación dun libro sobre María Miramontes e Ánxel Casal, actividades creativas e un espectáculo de contos para público familiar
Concello de Santiago
O Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes (Ludoteca das Fontiñas) celebra este sábado 11 de abril unha xornada festiva con actividades culturais e de lecer dedicadas a homenaxear á activista e intelectual rexionalista galega que da nome a este equipamento municipal.

Ás 11.30 horas dará comezo a presentación do libro ‘María Miramontes e Ánxel Casal’ de Diego Bará e Bea Gregores, que nos achega, a través da palabra e das imaxes, a obra a vida de dúas figuras fundamentais na loita pola lingua e cultura galegas. A súa traxectoria vital é un exemplo de paixón, resistencia e amor pola cultura galega.

Tamén pola mañá haberá un obradoiro de poesía e de encadernación coas ilustracións de Bea Gregores.

Xa pola tarde, ás 17.30 horas, Paco Nogueiras contará os seus ‘Contos grandes e pequenos’ e celebrarase tamén unha merendola compartida.

Te puede interesar

El ministro Óscar López durante su visita al CESGA en Santiago

Óscar López visita el CESGA y lo sitúa como pieza clave de la inteligencia artificial en España
Eladio González Lois
Visita institucional a las nuevas instalaciones

El CIFP Compostela estrena un aula de simulación hotelera con inteligencia artificial
Eladio González Lois
Los hechos se produjeron en Negreira durante 2024

Condenados dos hermanos de Negreira a casi cinco años de cárcel por intentar matar a su padre de 77 años
Eladio González Lois
El ideal gallego

Interceptada en Santiago una conductora que dio positivo en drogas y llevaba cocaína en el coche
Eladio González Lois