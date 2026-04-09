A Ludoteca das Fontiñas rende homenaxe a María Miramontes cunha xornada chea de actividades
O espazo municipal acollerá este sábado presentacións, obradoiros e contacontos para reivindicar o legado da intelectual galega
O Espazo Educativo e de Lecer María Miramontes (Ludoteca das Fontiñas) celebra este sábado 11 de abril unha xornada festiva con actividades culturais e de lecer dedicadas a homenaxear á activista e intelectual rexionalista galega que da nome a este equipamento municipal.
Ás 11.30 horas dará comezo a presentación do libro ‘María Miramontes e Ánxel Casal’ de Diego Bará e Bea Gregores, que nos achega, a través da palabra e das imaxes, a obra a vida de dúas figuras fundamentais na loita pola lingua e cultura galegas. A súa traxectoria vital é un exemplo de paixón, resistencia e amor pola cultura galega.
Tamén pola mañá haberá un obradoiro de poesía e de encadernación coas ilustracións de Bea Gregores.
Xa pola tarde, ás 17.30 horas, Paco Nogueiras contará os seus ‘Contos grandes e pequenos’ e celebrarase tamén unha merendola compartida.