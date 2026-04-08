Ulises desembarca en Santiago para enseñar finanzas: así es la exposición inmersiva de Afundación

José Manuel Mourelo y Carlota Sánchez-Montaña, durante la presentación de la exposición interactiva 'Ítaca. Unha viaxe pola educación financeira', en Santiago de Compostela Abanca

La exposición 'Ítaca: Un viaje por la educación financiera', de Abanca y Afundación, llega a Santiago de Compostela tras su paso por las ciudades de A Coruña y Vigo. A través del personaje de Ulises y sus aventuras en 'La Odisea', ofrece una experiencia inmersiva y sensorial sobre cultura económica y finanzas, especialmente pensada para escolares.

El relato de Homero y sus personajes, como Atenea o Penélope, sirven como metáfora para entender conceptos básicos financieros como la inflación mediante un recorrido con pantallas interactivas y el uso de la inteligencia artificial.

En la presentación a los medios este miércoles, el coordinador general del Área de Responsabilidade Social Corporativa e Sostibilidade de Afundación, José Manuel Mourelo, subraya que este proyecto persigue "conseguir el bienestar financiero" y una "cultura financiera para el conjunto de la sociedad gallega". Y lo hace con una propuesta "diferencial e innovadora", además de "impulsar una actitud positiva en la gestión del dinero".

Por su parte, la coordinadora adjunta de Educación Superior de Afundación y comisaria de la exposición, Carlota Sánchez-Montaña Puga, indica que se plantea la educación financiera "de una forma mucho más lúdica" e "interactiva". Se pretende impactar "de una forma más gamificada".

La comisaria de la muestra explica cómo la economía conductual determinan "el porqué de las decisiones" al guiarse, por ejemplo, por factores emocionales en el gasto de dinero. Todo ello para "plantear el bienestar financiero como un meta".

Horarios

La entrada es gratuita y la exposición está situada en la sede de Afundación de la Praza de Cervantes, en Compostela. La muestra estará desde el 8 de abril al 15 de septiembre de 2026.

Podrá visitarse de lunes a viernes de 17.30 a 20.30 horas, y los sábados de 12.00 a 14.00 y de 17.30 a 20.30 horas. Los domingos permanecerá cerrada.

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Habrá visitas guiadas para el público en general y también un programa específico de visitas para escolares. Las reservas para participar en las visitas guiadas se podrán gestionar a través de la web de Ataquilla y las visitas para escolares a través del correo electrónico (areaeducativacompostela@afundacion.org) o el teléfono 981 552 577.

El proyecto se enmarca en la colaboración del banco con CECA y la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas) para la promoción de la educación financiera.

Secciones

La exposición está organizada en siete módulos o secciones, cada uno centrado en un concepto financiero. El viaje está protagonizado por Ulises, símbolo de inteligencia y estrategia en la mitología griega, que deberá superar obstáculos, gestionar riesgos y tomar decisiones clave para regresar a Ítaca.

Estas situaciones sirven como conexión con los retos financieros que los ciudadanos tienen que afrontar a lo largo de su vida: la importancia de marcar el rumbo hacia metas financieras, gestionar riesgos como la inflación o las dificultades económicas que puedan surgir, la importancia de evaluar la situación financiera propia y ajustar las estrategias para maximizar los resultados y minimizar las pérdidas, entre otras.

El proyecto también aborda la importancia de la economía conductual, explorando cómo las emociones y las direcciones psicológicas influyen en las decisiones financieras. En el ágora financiera, personajes como Atenea, Calipso o Penélope ayudan a los visitantes a identificar estos factores y a mejorar su toma de decisiones económicas.