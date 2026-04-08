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Santiago de Compostela

La USC forma a futuros médicos en el uso terapéutico de las aguas mineromedicinales

Unas jornadas en el balneario de Mondariz abordan el valor terapéutico de la hidroterapia en pacientes mayores

Eladio Lois
Eladio Lois
08/04/2026 07:06
La directora médica del Balneario de Mondariz, Laura Gómez San Miguel
La directora médica del Balneario de Mondariz, Laura Gómez San Miguel
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La Cátedra de Hidrología Médica USC-Balnearios de Galicia impulsa este fin de semana una nueva iniciativa formativa en el balneario de Mondariz, donde futuros médicos de la Universidade de Santiago de Compostela profundizarán en el papel de la cura termal como herramienta para favorecer el envejecimiento activo.

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Las jornadas, que se celebran los días 10 y 11 de abril, permitirán a los alumnos conocer de primera mano el valor terapéutico de las aguas mineromedicinales en pacientes geriátricos, en un contexto en el que el termalismo gana protagonismo dentro de la medicina preventiva y rehabilitadora. 

El papel de la hidroterapia en la salud de las personas mayores

Desde la organización destacan que la hidrología médica, basada en el uso de aguas mineromedicinales, contribuye a retrasar el proceso de envejecimiento y a mejorar la calidad de vida de las personas mayores.

Según explica la directora médica del Balneario de Mondariz, la doctora Laura Gómez San Miguel, estas terapias no solo tienen un efecto preventivo, sino que también permiten abordar patologías crónicas asociadas a la edad, especialmente de tipo reumatológico, respiratorio o dermatológico.

Asimismo, se subraya el efecto antioxidante y antiinflamatorio de estas aguas, así como su capacidad para reactivar la capacidad física y psíquica de los pacientes geriátricos. 

Formación práctica en el balneario de Mondariz

El programa combina sesiones teóricas y prácticas. Las jornadas arrancan este viernes a las 16.30 horas con una charla introductoria sobre el papel del balneario en la medicina preventiva, seguida de un circuito en el Palacio del Agua.

El sábado, los participantes abordarán los efectos terapéuticos de la balneoterapia, así como las aplicaciones de la hidroterapia y la actividad física en personas mayores, además de conocer de cerca el trabajo de fisioterapia desarrollado en el centro.

La formación concluirá con una sesión práctica en piscinas, en la que los estudiantes podrán experimentar directamente las distintas aplicaciones terapéuticas de las aguas mineromedicinales.

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