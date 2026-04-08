La Cidade da Cultura y el Salón Teatro acogerán residencias artísticas clave en el 10º aniversario de Paraíso

El colectivo BFlecha participará en las residencias que tendrán lugar en Compostela Cedida

El programa Residencias Paraíso celebrará en 2026 su décimo aniversario consolidando a Santiago como uno de sus principales escenarios, con varias estancias artísticas que tendrán lugar en la Cidade da Cultura y el Salón Teatro del Centro Dramático Galego.

El Colectivo RPM, entidad impulsora de esta iniciativa pionera en Galicia en el ámbito de la danza y las artes vivas, ha seleccionado un total de 10 proyectos entre 209 propuestas recibidas, la cifra más alta en la historia del programa.

Santiago, punto clave del programa

La capital gallega acogerá dos de las residencias más destacadas del programa, en formato combinado entre la Cidade da Cultura y el Salón Teatro. En ellas trabajará, por un lado, el equipo multidisciplinar formado por BFlecha, Mwëslee, Diana Toucedo, Federico Vladimir y Pablo Lilienfeld, que desarrollará el proyecto ‘Stratos (La piedra siempre estuvo allí)’.

Esta propuesta plantea una experiencia escénica sensorial que combina música, cine y performance para explorar las relaciones entre lo humano y lo no humano, a partir de sistemas de comunicación bioquímica y organismos microscópicos.

En el mismo espacio trabajarán también los artistas gallegos Sara Somoza e Ismael Eirexas Romeü, con el proyecto ‘Monxa Millo Sentinela’, centrado en la revisión crítica de la cultura popular y los cuerpos en el territorio gallego.

Una de las obras de Sara Somoza e Ismael Eirexas Romeü Cedida

La propuesta busca cuestionar conceptos como la identidad, la memoria o el género mediante una investigación escénica que combina ficción, documental y creación colectiva.

Un programa consolidado en Galicia

Las Residencias Paraíso se desarrollarán entre mayo y octubre en distintos espacios culturales de Galicia, configurando una red que incluye también Lugo, Carballo, Pontevedra o Ribadavia, entre otros.

El programa cuenta con un presupuesto total de 25.000 euros y ofrecerá ayudas de entre 1.500 y 3.000 euros para apoyar procesos de investigación, creación o desarrollo técnico de proyectos artísticos.

Desde el Colectivo RPM destacan que esta décima edición refleja la diversidad de lenguajes y enfoques contemporáneos presentes en la convocatoria, así como la solidez de las propuestas seleccionadas y su capacidad para dialogar con los retos actuales.

El programa se completa con el Encontro Residencias Paraíso, que reunirá a los artistas participantes los días 18, 19 y 20 de septiembre en la Illa de San Simón, en Redondela.