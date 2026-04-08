Entidades sociales piden que se marque la 'X Solidaria' en la declaración de la renta

Representantes de organizaciones sociales se concentraron en la Praza da Quintana, en Santiago, con una gran “X” de tela para promover la asignación a fines sociales en la declaración de la renta EAPN Galicia

A un día de que comience la campaña de la declaración de la renta, este miércoles 8 de abril, diferentes representantes de ONG gallegas se han reunido en la Praza da Quintana de Santiago con una "gran X" de tela para animar a los contribuyentes a marcar la casilla 106, destinada a fines sociales, que el año pasado contó con el apoyo de un 53,2% de los contribuyentes gallegos y gallegas.

El acto, celebrado este martes desde las 11.00 horas en la capital gallega bajo el lema 'O Xesto Lendario', ha contado con la participación de representantes de las federaciones y redes del Tercer Sector gallego en la lucha contra la pobreza y la exclusión social.

Según ha explicado la directora de la Plataforma de Organizacións de Infancia de Galicia (POIG), Inés Salteiro, gracias a esta casilla, conocida como la 'X Solidaria', en el año pasado 168 organizaciones de acción social de toda Galicia pudieron llevar a cabo 773 proyectos que beneficiaron directamente a un mínimo de 184.388 personas.

"En el 2025 conseguimos que 783.189 personas, un 53,2% de los contribuyentes gallegos y gallegas, marcaran la casilla de la 'X Solidaria'. Un número similar de personas pero con una mayor recaudación: 30.127.138 euros, 3.607.069 euros más que el año anterior", ha subrayado.

A pesar de esta recaudación, ha asegurado que 698.443 personas todavía no marcan la 'X solidaria' y, si lo hicieran, se habrían recaudado 19.757.555 euros más, por lo que ha aprovechado para recordar que marcar esta casilla "no cuesta nada, ni pagas más, ni te devolverán menos".

"Porque marcando el cuadro de fines sociales luchamos para cambiar la situación de millares de personas, en Galicia, casi 600.000 personas viven en riesgo de pobreza o exclusión social, 12,6 millones a nivel estatal", ha aseverado Salteiro.

Escenario mundial "poco esperanzador"

En este contexto, el presidente de CERMI Galicia, Ramón Sestayo, ha instado a los contribuyentes gallegos a marcar la 'X Solidaria' ante un escenario mundial "que no parece muy esperanzador".

"Decidir lo que queremos que se haga con nuestros impuestos es un derecho que no todo el mundo conoce y por consiguiente, no lo aplica. Nuestro objetivo es que la gente marque la casilla y decida el destino de la inversión de su dinero", ha concluido Sestayo.