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Santiago de Compostela

El CiMUS de la USC impulsa en Santiago una jornada sobre autismo con pacientes y científicos como protagonistas

El centro de la USC celebrará el 9 de abril un evento abierto al público para reforzar la investigación inclusiva en trastorno del espectro autista

Eladio Lois
Eladio Lois
08/04/2026 06:58
El Cimus impulsa programas de formación científica con proyección internacional para jóvenes investigadores
Imagen del edificio del CiMUS, donde se celebrará la jornada sobre autismo en Santiago
Cedida
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El Centro Singular de Investigación en Medicina Molecular y Enfermedades Crónicas (CiMUS) de la Universidade de Santiago de Compostela celebrará este jueves 9 de abril una jornada especial con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo, con el objetivo de impulsar una investigación más inclusiva en el ámbito del trastorno del espectro autista (TEA).

Fachada del Hospital HM Rosaleda

Este hospital privado compostelano superó las 190.000 consultas en 2025

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El evento, que tendrá lugar a partir de las 10.30 horas en el Theatre Room del centro, está promovido por el Comité de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) y cuenta con la colaboración de distintas asociaciones gallegas de pacientes.

Bajo el lema ‘Construyendo juntos la investigación en TEA’, la jornada incluirá dos mesas de debate centradas en analizar el impacto de los proyectos científicos en la vida de las personas con autismo y en la importancia de incorporar sus experiencias en el diseño de los estudios.

Más de una década de colaboración en Galicia

El encuentro se apoya en una trayectoria de más de diez años de trabajo conjunto entre el CiMUS y asociaciones gallegas como ASPANAES, ASPERGA, BATA, MENELA o la Federación Autismo Galicia, lo que ha permitido orientar la investigación hacia las necesidades reales de los pacientes y sus familias.                                                    

Este trabajo ha impulsado avances en técnicas diagnósticas, desde las pruebas de Array CGH hasta la secuenciación de genoma completo, incorporadas progresivamente a la práctica sanitaria.

Avances científicos y participación de los pacientes

Las investigaciones desarrolladas han permitido profundizar en aspectos clave del TEA, como el procesamiento sensorial, la disfunción ejecutiva o la desregulación emocional, además de abrir nuevas líneas sobre detección temprana y camuflaje de rasgos autistas.

Desde el propio centro subrayan la importancia de integrar la voz de los pacientes en el proceso investigador para avanzar hacia una ciencia útil y conectada con la sociedad.

La jornada está dirigida tanto a la comunidad científica como a pacientes, asociaciones y público general. La asistencia será gratuita, aunque requiere inscripción previa debido a la limitación de aforo.

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