El best seller de David Uclés, protagonista del debate del Premio Novela Europea en Santiago

David Uclés, autor de 'La península de las casas vacías' Archivo

La Sala Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santiago de Compostela acogerá este miércoles 8 de abril, a las 18.30 horas, el cuarto debate de la XIX edición del Premio Novela Europea Casino de Santiago, en el que se analizará la obra ‘La península de las casas vacías’, del escritor David Uclés.

El encuentro, moderado por Marga Vidal, estará centrado en una obra que ha sido finalista del Premio Novela Europea y que se ha consolidado como uno de los grandes fenómenos literarios recientes.

Publicada por Ediciones Siruela, la novela ha alcanzado en menos de dos años 30 ediciones y más de 300.000 ejemplares vendidos, situándose entre los títulos más destacados de 2024 y 2025.

Una mirada singular a la Guerra Civil

‘La península de las casas vacías’ ofrece una recreación ambiciosa de la Guerra Civil española y de una Iberia en crisis, en la que lo fantástico se entrelaza con lo real para reforzar la dureza del relato.

La historia sigue a un extenso clan de olivareros de Jándula, cuyos destinos se cruzan con figuras clave del siglo XX como Rafael Alberti, Federico García Lorca, Miguel de Unamuno, María Zambrano o Ernest Hemingway, entre otros nombres destacados de la cultura y la política.

El resultado es un relato que combina lo épico y lo costumbrista, construyendo un universo narrativo que oscila entre lo poético y lo grotesco.

Reconocimientos y proyección internacional

La obra ha sido distinguida con numerosos premios, entre ellos el Premio Cálamo al Mejor Libro del Año 2024, el Premio Andalucía de la Crítica, el Premio Espartaco a la Mejor Novela Histórica o el Premio San Clemente.

Además, fue candidata española al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025 y finalista de la Bienal Vargas Llosa, lo que refuerza su proyección internacional.

Actualmente, el libro está siendo traducido a quince idiomas y ha recibido elogios de figuras destacadas del ámbito cultural, consolidándose como una de las propuestas literarias más singulares de los últimos años.