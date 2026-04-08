El Ateneo de Santiago reúne a expertos y ciudadanía para debatir sobre inclusión y discapacidad

Foto de archivo de una conferencia organizada por el Ateneo de Santiago Archivo

El Ateneo de Santiago celebrará este miércoles, 8 de abril, a las 19.30 horas, el coloquio ‘Inclusión y discapacidad: El marco de acción de COGAMI’, una cita que busca acercar a la ciudadanía el trabajo que se desarrolla en Galicia en este ámbito.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de Actos Isaac Díaz Pardo, en la Praza de Salvador Parga, y contará con la participación de la vicesecretaria de COGAMI y coordinadora de Promoción de la Autonomía Personal, Juana María Tubío Ordóñez.

Un espacio para reflexionar sobre inclusión

La actividad surge de la colaboración entre el grupo de trabajo Ateneo Solidario y COGAMI, con el objetivo de visibilizar la labor de esta entidad y fomentar el conocimiento sobre la realidad de las personas con discapacidad.

Durante la sesión se abordará la importancia de defender la dignidad y los derechos de este colectivo a través de la inclusión social, así como las principales líneas de acción orientadas a responder a sus necesidades y favorecer su autonomía personal y social.