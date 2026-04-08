De la calle al escenario: así nace Tin Marín, un nuevo refugio cultural en Compostela

El local, ubicado en la calle das Rodas, apuesta por crear un punto de encuentro en el que conviven propuestas artísticas, libros y juegos abiertos a la participación del público Cedida

El pasado 28 de febrero abría las puertas de un nuevo espacio en Compostela, Tin Marín, una cafetería donde lo que más destacan son las actividades culturales convirtiéndose en un espacio donde conjugar distintas sensibilidades artísticas, entre las que se encuentra la música.

Rafael Briceño, cantautor, y su pareja, artista visual, son los promotores de esta iniciativa. En el caso de Rafael Briceño, llegó hace tres años y medio a la capital compostelana y, tras tocar música en sus calles durante dos años y medio, tuvo que dejarlo de lado por una rotura en una cuerda vocal.

Después de varios trabajos, ambos decidieron que lo mejor era entregar toda su energía a “algo suyo”, algo propio que conjugara aquello que ellos aman: el arte. Así fue como encontraron un local en la calle das Rodas nº17 del que se enamoraron y decidieron que sería el escenario perfecto para su proyecto.

Retahílas de niños

El nombre del bar tiene dos orígenes: uno es la primera canción que Rafael se aprendió, del cantor venezolano Alí Primera, pero también tiene que ver con una retahíla infantil que a muchos nos suena, aunque con variaciones: "Tin Marín de do pingüe, cucaramacara títere fue, yo no fui fue teté, pégale, pégale, que ella fue".

Según explica Rafael, las “retahílas son cantos que usan los niños para decidir a quien le toca iniciar en algún juego”. Y es de ellas de donde sacaron la idea para el bar: “un lugar en el que el azar y las causas se unen, donde conectar con la memoria infantil leyendo trabalenguas y retahílas de distintas partes del mundo”.

Es así como han generado un espacio cálido con libros y juegos para compartir, pero también actividades como recitales de poesía, encuentros de canciones y recitales musicales. Como ellos mismos señalan: "Que se detenga el tiempo para estar tranquilos y compartir una canción, una poesía o una sonrisa".