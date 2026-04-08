Diario de Ferrol

Santiago de Compostela

Cinco finalistas compiten por redefinir o Conector Central de Santiago

As propostas avanzan á fase de anteproxecto cun modelo urbano centrado na sustentabilidade, a mobilidade peonil e a renaturalización

Redacción
08/04/2026 17:22
O concurso internacional de ideas busca transformar este eixo clave da cidade para reducir o tráfico e gañar espazo público de calidade
Concello de Santiago
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

O concurso de ideas para a transformación do Conector Central da cidade segue adiante despois da elección das cinco propostas para a segunda fase. O xurado conformado por nove profesionais avaliou máis dunha vintena de ideas de intervención neste ámbito urbano de 46.000 metros cadrados entre San Clemente e Santa Clara, que constituirá unha das grandes arterias de comunicación do tecido urbano compostelán.

Nesta primeira fase, o xurado escolleu cinco propostas, que manteñen o seu anonimato e das que só se coñece o lema. Agora deberán desenvolverse ata o nivel de anteproxecto para se someteren posteriormente a unha segunda avaliación, da que sairá a proposta final.

O xurado valorou aspectos como que se incluíse a análise dos pavimentos do ámbito e as propostas para novos pavimentos; que as propostas sexan realistas e executables; ou a incorporación de elementos de renaturalización. No caso das recomendacións, o xurado estima que deben desenvolverse máis as cuestións relativas á mobilidade nalgunhas das propostas que pasan a esta segunda fase.

Tras esta primeira fase, as cinco finalistas terán un prazo de catro meses contados a partir da publicación do anuncio no perfil de contratación para desenvolver as ideas a nivel anteproxecto. Por este traballo, o proxecto gañador recibirá unha compensación económica de 50.000 euros e as catro restantes, 30.000 euros en concepto de accésit do concurso.

Sustentabilidade, conectividade e mobilidade peonil

A transformación deste ámbito farase de acordo con criterios de sustentabilidade ambiental e de coidado do espazo urbano, facilitando a mobilidade e un reparto máis equilibrado dos usos do espazo público. Este concurso internacional de ideas permitirá avanzar cara a un modelo urbano centrado na calidade de vida. Ademais de ser un conector lonxitudinal entre o norte e o sur da cidade flanqueado por grandes equipamentos públicos e privados, o ámbito obxecto deste concurso conecta tamén transversalmente o antigo recinto intramuros (a améndoa) con outros barrios históricos (como San Pedro ou Sar) e tamén co Ensanche.

A transformación do Conector Central permitirá superar o seu carácter de atallo para vehículos particulares que atravesan a cidade. A eliminación do tráfico superfluo permitirá gañar espazos de uso peonil.

Porén, o Conector Central vai moito máis alá da mobilidade. Preténdese mellorar a xestión do ciclo da auga mediante a introdución de sistemas de drenaxe e pavimentos permeables ante o cambio climático; crear unha infraestrutura verde para a mellora do ambiente urbano e a calidade do aire; e mellorar estética e funcionalmente os pavimentos e mais o mobiliario urbano.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

