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Santiago de Compostela

Bugallido impulsa un mes entero dedicado a la salud con charlas sobre donación, daño cerebral y salud mental

Las jornadas se celebrarán en el Centro Cultural A Maía con acceso libre en la mayoría de sesiones y un taller final con inscripción previa

Eladio Lois
Eladio Lois
08/04/2026 10:40
Imagen de archivo del Centro Cultural A Maía en una reunión anterior
Imagen de archivo del Centro Cultural A Maía en una reunión anterior
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El núcleo de Bugallido, en el municipio de Ames, acoge durante todo el mes de abril una nueva edición del ciclo ‘Abril, mes da saúde en Bugallido’, una iniciativa que alcanza su tercera edición y que busca acercar información sanitaria a la ciudadanía a través de charlas y actividades divulgativas. 

Impulsado por la Asociación Vecinal de Bugallido, en colaboración con el Centro Cultural A Maía y la Asociación Agraria de Bugallido, Ortoño y Biduído, el programa se desarrollará en cuatro sesiones los jueves 9, 16, 23 y 30 de abril.

El local, ubicado en la calle das Rodas, apuesta por crear un punto de encuentro en el que conviven propuestas artísticas, libros y juegos abiertos a la participación del público

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Tras la buena acogida de las ediciones anteriores, la organización destaca la continuidad y crecimiento de una propuesta que busca ofrecer información rigurosa y fomentar espacios de reflexión sobre el bienestar físico y mental.

Donación, daño cerebral y salud mental, entre los temas

El programa arranca este jueves 9 de abril, a las 19.30 horas, con una charla centrada en la donación de médula ósea, impartida por Alba García y Begoña Hermida, vinculadas a la Asociación Galega de Persoas Transplantadas de Medula Ósea e Enfermidades Oncohematolóxicas.

El jueves 16 de abril, también a las 19.30 horas, será el turno de una sesión sobre daño cerebral, a cargo de Sofía Millán, de la Asociación Dano Cerebral Santiago de Compostela.

El ciclo continuará el 23 de abril con una conferencia sobre salud mental, impartida por el psiquiatra de la Unidad de Salud Mental del CHUS, Alberto Ramos. 

Un taller práctico para cerrar el programa

La programación concluirá el 30 de abril con un taller de suelo pélvico, que se desarrollará entre las 18.00 y las 20.30 horas y que estará impartido por la matrona Mª José Carrete, de la Área Sanitaria de Santiago de Compostela.

A diferencia del resto de actividades, esta sesión requerirá inscripción previa y permitirá obtener certificación, mientras que las tres primeras serán de acceso libre hasta completar aforo.

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