A USC analiza o impacto da intelixencia artificial no futuro da educación
A Facultade de Ciencias da Educación reúne expertos nunha xornada sobre o uso crítico e responsable da IA nas aulas
A Facultade de Ciencias da Educación desenvolveu este mércores unha xornada baixo o título ‘A Pedagox(IA) do futuro’ coa fin de promover a reflexión sobre o uso da intelixencia artificial na educación e a súa influencia no futuro da Pedagoxía.
A iniciativa contou coa participación de persoas expertas como Enrique Costa Montenegro, experto en intelixencia artificial e procesamento do linguaxe natural; Tina Campo Fernández, especialista na formación de intelixencia artificial; o investigador Jaime González González, que impartiu un obradoiro sobre o prompting nas aulas; o experto en robótica Francisco Javier Bellas Bouza; e María del Mar Lorenzo Moledo, decana da Facultade de Ciencias da Educación. Ao longo da sesión, presentaron experiencias e análises sobre o emprego da intelixencia artificial nas aulas, así como propostas para a súa incorporación crítica e responsable no contexto educativo.
Así mesmo, tiveron lugar dúas mesas redondas, unha centrada no profesorado e outra no estudantado, nas que se falou das oportunidades e desafíos da intelixencia artificial na educación.