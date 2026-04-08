Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Suscribete
Santiago de Compostela

A USC analiza o impacto da intelixencia artificial no futuro da educación

A Facultade de Ciencias da Educación reúne expertos nunha xornada sobre o uso crítico e responsable da IA nas aulas

Redacción
08/04/2026 17:26
A sesión incluíu relatorios e mesas redondas con profesorado e estudantado para debater sobre os retos e oportunidades da intelixencia artificial no ámbito educativo
Santi Alvite
A Facultade de Ciencias da Educación desenvolveu este mércores unha xornada baixo o título ‘A Pedagox(IA) do futuro’ coa fin de promover a reflexión sobre o uso da intelixencia artificial na educación e a súa influencia no futuro da Pedagoxía.

A iniciativa contou coa participación de persoas expertas como Enrique Costa Montenegro, experto en intelixencia artificial e procesamento do linguaxe natural; Tina Campo Fernández, especialista na formación de intelixencia artificial; o investigador Jaime González González, que impartiu un obradoiro sobre o prompting nas aulas; o experto en robótica Francisco Javier Bellas Bouza; e María del Mar Lorenzo Moledo, decana da Facultade de Ciencias da Educación. Ao longo da sesión, presentaron experiencias e análises sobre o emprego da intelixencia artificial nas aulas, así como propostas para a súa incorporación crítica e responsable no contexto educativo.

Así mesmo, tiveron lugar dúas mesas redondas, unha centrada no profesorado e outra no estudantado, nas que se falou das oportunidades e desafíos da intelixencia artificial na educación.

