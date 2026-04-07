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Santiago de Compostela

Santiago acoge la presentación de ‘El aprendiz de Gaudí’, la nueva novela de Jesús Bastante

El acto contará con la participación del arzobispo Francisco José Prieto y del catedrático José Manuel García Iglesias

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 06:37
Jesús Bastante, autor de ‘El aprendiz de Gaudí’
Jesús Bastante, autor de ‘El aprendiz de Gaudí’
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El periodista y escritor Jesús Bastante presentará este martes, 7 de abril, en Santiago de Compostela su novela El aprendiz de Gaudí, una obra que se adentra en los primeros años de construcción de la Sagrada Familia a través de una historia de ficción.

El acto tendrá lugar a las 19.00 horas en la Librería San Pablo, situada en la rúa do Vilar, y contará con la participación del arzobispo de Santiago, Monseñor Francisco José Prieto, así como del catedrático de Historia del Arte de la USC, José Manuel García Iglesias

Una novela sobre Gaudí, poder y pasión

En esta obra, Bastante —redactor jefe de Religión Digital— reconstruye los inicios del emblemático templo barcelonés siguiendo la vida de un joven discípulo de Antoni Gaudí, en una trama que mezcla amor prohibido, poder y locura.

La narración se sitúa en torno a la torre de San Bernabé, la única que el arquitecto catalán pudo ver finalizada antes de su muerte, y combina elementos históricos con ficción para ofrecer una visión literaria de este periodo.

El libro, publicado por La Esfera de los Libros, alcanza ya su segunda edición, consolidando su acogida entre los lectores.

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