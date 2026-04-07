Sanidade reforzará la atención a peregrinos en el Obradoiro de cara al Xacobeo 2027

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, y el delegado de la Orden de Malta, Enrique Marchesi-Herce, durante la firma del convenio Xunta

La Xunta de Galicia y la Fundación Hospitalaria de la Orden de Malta han renovado su colaboración para reforzar la atención sanitaria a los peregrinos en Santiago, con la puesta en marcha de un dispositivo específico en la Praza do Obradoiro de cara al Xacobeo 2027.

El acuerdo fue firmado este martes por el conselleiro de Sanidade y presidente de la Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Antonio Gómez Caamaño, y el delegado de la Orden de Malta, Enrique Marchesi-Herce, en un acto en el que también participó el director del 061, Román Gómez.

Un punto sanitario en el corazón de Santiago

El convenio contempla la instalación de un dispositivo asistencial en el Obradoiro, donde se ofrecerá atención sanitaria básica a los peregrinos, incluyendo valoración inicial, curas y estabilización.

En caso necesario, los pacientes serán derivados al sistema sanitario público, con el objetivo de garantizar una respuesta rápida ante incidencias de salud durante su llegada a la ciudad.

La Fundación Pública Urxencias Sanitarias de Galicia-061 asumirá la dirección técnica y sanitaria del servicio, aportando personal especializado y equipamiento, mientras que la Orden de Malta contribuirá con apoyo logístico y voluntariado.

Refuerzo especial para el Xacobeo 2027

El acuerdo pone el foco en el próximo Año Santo, para el que se prevé un dispositivo extraordinario con más recursos, horarios ampliados y la instalación de carpas adicionales.

Además, se activará un plan de contingencia específico para hacer frente a situaciones habituales entre los peregrinos, como golpes de calor, deshidrataciones o emergencias colectivas.

Peregrinos en la plaza del obradoiro

La colaboración entre ambas entidades ya ha demostrado su eficacia en campañas anteriores. Durante el verano de 2024 se atendió a 133 personas, de las que el 68 % presentaban lesiones cutáneas por rozaduras y el 15 % sufrían dolores derivados de esguinces o sobrecargas musculares.

El 96 % de los casos fueron resueltos en el propio dispositivo, sin necesidad de derivación a otros centros sanitarios.

El convenio tendrá vigencia hasta el 31 de marzo de 2028, con posibilidad de prórroga por cuatro años más.