'Quiso negro' chega ao Teatro Principal explorando a morte desde o rito e a danza
A obra de Ester Guntín, inspirada no tarantismo do sur de Italia, mestura música, movemento e esgotamento físico para crear unha experiencia escénica entre tradición e contemporaneidade
O venres 10 de abril, ás 20.30 horas, o Teatro Principal de Santiago de Compostela será escenario da peza 'Quiso negro', creada e dirixida por Ester Guntín. A obra achega ao público á idea da morte a través do rito e a catarse, inspirándose no tarantismo do sur de Italia, e mestura música, repetición e esgotamento físico nun percorrido que conecta tradición e contemporaneidade.
A peza conta coa idea e dirección de Ester Guntín en colaboración con Marina Capel, Anna Climent, Martí Forcada, Glòria García, Héctor Puigdomènech e Isaac Verdura. O deseño de iluminación corre a cargo de Andreu Fàbregas e Isabel Ruiz del Moral, mentres que a composición musical está asinada por Nil Ciuró e Uge Pañeda. A escenografía é de Pol Roig e a dramaturxia de Paula Errando.
O equipo complétase con Aida Mayoral como asistente de dirección, Héctor Puigdomènech como asistente de coreografía, coa produción de Muntsa Roca e Lilabrick, e a ollada externa de Roberto Fratini, Lipi Hernández e Quim Palmada. A distribución da peza está a cargo de Magrana Escena, garantindo a difusión desta proposta que combina ritualidade, movemento e intensidade escénica.