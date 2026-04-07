Diario de Ferrol

'Quiso negro' chega ao Teatro Principal explorando a morte desde o rito e a danza

A obra de Ester Guntín, inspirada no tarantismo do sur de Italia, mestura música, movemento e esgotamento físico para crear unha experiencia escénica entre tradición e contemporaneidade

Adriana Quesada
07/04/2026 08:00
'Quiso negro' conta co apoio do programa Danza a Escena do Instituto Nacional das Artes Escénicas e da Música
Concello de Santiago
O venres 10 de abril, ás 20.30 horas, o Teatro Principal de Santiago de Compostela será escenario da peza 'Quiso negro', creada e dirixida por Ester Guntín. A obra achega ao público á idea da morte a través do rito e a catarse, inspirándose no tarantismo do sur de Italia, e mestura música, repetición e esgotamento físico nun percorrido que conecta tradición e contemporaneidade.

A peza conta coa idea e dirección de Ester Guntín en colaboración con Marina Capel, Anna Climent, Martí Forcada, Glòria García, Héctor Puigdomènech e Isaac Verdura. O deseño de iluminación corre a cargo de Andreu Fàbregas e Isabel Ruiz del Moral, mentres que a composición musical está asinada por Nil Ciuró e Uge Pañeda. A escenografía é de Pol Roig e a dramaturxia de Paula Errando.

O equipo complétase con Aida Mayoral como asistente de dirección, Héctor Puigdomènech como asistente de coreografía, coa produción de Muntsa Roca e Lilabrick, e a ollada externa de Roberto Fratini, Lipi Hernández e Quim Palmada. A distribución da peza está a cargo de Magrana Escena, garantindo a difusión desta proposta que combina ritualidade, movemento e intensidade escénica.

