Pediatras de atención primaria abordarán la inteligencia artificial en la Ciudad de la Cultura

Participantes en una edición anterior Cedida

La Asociación Galega de Pediatría de Atención Primaria celebrará el próximo 18 de abril en la Ciudad de la Cultura de Santiago su XIX Reunión Anual, una cita que este año pondrá el foco en la inteligencia artificial aplicada a la medicina y que ha alcanzado récord de inscripciones.

El encuentro, que se desarrollará en el Auditorio del Edificio CINC a partir de las 09.00 horas, incluirá una jornada científica con la participación de especialistas de distintas áreas, con el objetivo de actualizar conocimientos clínicos y compartir experiencias en la práctica diaria.

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La inteligencia artificial, eje central

La presidenta de la AGAPap, Amparo Rodríguez, destaca que esta edición busca “mirar al futuro” a través del análisis de la integración de la inteligencia artificial en el ámbito sanitario, sin perder de vista la importancia de la experiencia acumulada en la práctica médica.

En este sentido, la aplicación de estas tecnologías en la medicina personalizada y de precisión será uno de los temas clave del programa, junto a una reflexión sobre los retos que plantea su uso en la atención sanitaria.

La jornada comenzará con el seminario ‘Cuando nada es lo que parece: la historia del niño con orina negra’, impartido por la doctora Alicia Mirás Veiga, antes del acto inaugural previsto para las 10.30 horas.

Avances en diabetes, TDAH y diagnóstico respiratorio

Tras la inauguración, se celebrará una mesa de expertos en la que se abordarán cuestiones como la diabetes mellitus tipo 1 desde estadios presintomáticos, a cargo de la doctora Ana Prado Carro, que analizará la importancia de la detección precoz para retrasar la evolución de la enfermedad.

También se tratará el abordaje terapéutico del TDAH, con la intervención de la neuropediatra del Hospital Clínico de Santiago, Carmen Gómez Lado, que expondrá las estrategias más eficaces para el tratamiento de este trastorno.

Completará esta sesión la doctora Raquel López Rodríguez, que ofrecerá una ponencia sobre interpretación de espirometrías, una prueba clave para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades respiratorias como el asma.

Talleres prácticos y conferencia de clausura

La programación continuará por la tarde, desde las 16.00 horas, con diversos talleres prácticos centrados en la mejora de habilidades clínicas, entre ellos sesiones sobre dermatoscopia en pediatría y cirugía menor en atención primaria.

La clausura, prevista para las 18.45 horas, correrá a cargo del cardiólogo del Hospital Clínico de Santiago, Carlos Peña Gil, que analizará las necesidades de los profesionales sanitarios en la era de la inteligencia artificial, así como los desafíos éticos, legales y sociales asociados a su implantación.