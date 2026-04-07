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Santiago de Compostela

Pablopablo presenta este jueves su primer disco en la Sala Capitol

El artista actuará el 9 de abril con una propuesta que fusiona pop, electrónica y experimentación

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 07:55
El artista Pablopablo
El artista Pablopablo
Archivo
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El artista Pablopablo actuará este jueves, 9 de abril, en la Sala Capitol de Santiago de Compostela, donde presentará en directo su primer álbum, Canciones en Mi, un trabajo que combina pop contemporáneo, electrónica y texturas experimentales.

El concierto, previsto para las 21.00 horas, se enmarca en la agenda cultural de la ciudad y supone una de las citas destacadas de la semana para el público interesado en propuestas musicales actuales. 

Un debut con identidad propia

Con Canciones en Mi, Pablopablo presenta un proyecto de carácter íntimo que explora nuevas sonoridades dentro del panorama musical, consolidando una propuesta personal como artista, compositor y productor.

El músico ha logrado proyección internacional gracias a sus colaboraciones con artistas como C. Tangana o Guitarricadelafuente, lo que ha contribuido a situarlo como una de las voces emergentes a seguir.

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