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Santiago de Compostela

Mayores de Rois celebran la Pascua con una salida a Padrón para mantener vivas las tradiciones

El centro organiza actividades para fomentar la participación y romper la rutina de sus usuarios

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 14:21
Usuarios del Centro de Día de Rois durante su visita a la Pascua de Padrón
Usuarios del Centro de Día de Rois durante su visita a la Pascua de Padrón
Cedida
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El Centro de Día de Rois, perteneciente a la red de centros de mayores de la Xunta de Galicia, organizó una salida a Padrón con motivo de la celebración de la tradicional fiesta de la Pascua, en una iniciativa orientada a fomentar la participación y el envejecimiento activo.

Un total de 28 personas usuarias del centro participaron en esta actividad, que combinó gastronomía, ocio y memoria colectiva en uno de los eventos más destacados del calendario festivo gallego. 

Tradición, convivencia y memoria

Durante la jornada, los participantes degustaron productos típicos como el pulpo á feira, queso con membrillo o tarta de Santiago, en un ambiente marcado por la convivencia y la recuperación de tradiciones.

Además, recorrieron espacios emblemáticos de la localidad como el Espolón y el campo de la feria, donde pudieron recordar cómo era la celebración en el pasado y compartir experiencias vividas en su juventud.

Según explicó la directora del centro, María Vilas, la actividad permitió a los usuarios revivir una festividad muy arraigada en Galicia y reforzar los vínculos entre ellos. 

Un centro volcado en las actividades

El Centro de Día de Rois impulsa de forma habitual este tipo de iniciativas con el objetivo de romper la rutina diaria y acercar a las personas mayores a la cultura y tradiciones gallegas.

Estas salidas se han convertido en una de las actividades más destacadas del centro, que ha llegado a organizar cerca de medio centenar en algunos años, consolidándose como un referente en la dinamización social de sus usuarios.

Desde el propio centro destacan su carácter participativo y su apuesta por mantener viva la conexión con el entorno y la cultura, definiéndose como uno de los centros “máis marchosos” de Galicia.

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