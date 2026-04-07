Las 6 terrazas al aire libre más bonitas de Santiago: una guía para disfrutar la primavera compostelana al sol

Imagen compuesta con varias de las terrazas seleccionadas en esta guía para disfrutar de Santiago al aire libre Archivo

Santiago de Compostela cambia con la llegada de la primavera. La piedra húmeda se seca, los parques recuperan el pulso y las terrazas vuelven a llenarse de conversaciones largas y cafés sin prisa. En una ciudad donde no siempre es fácil encontrar espacios al aire libre bien cuidados, hay algunos lugares que destacan por su belleza, su ambiente y su propuesta gastronómica.

Esta es una guía pensada para quienes buscan disfrutar del buen tiempo en entornos especiales, ya sea en pleno casco histórico o en barrios con vida propia.

Hotel Costa Vella: el jardín secreto en el corazón histórico

Comenzar esta guía por cualquier otro lugar sería construir la casa por el tejado. Su fama, justamente ganada, es lo único a la altura de su encanto.

Espacio ajardinado del Hotel Costa Vella, uno de los rincones más tranquilos y singulares del centro Archivo

En pleno casco antiguo, a pocos metros de la Catedral, se esconde uno de los espacios más singulares de la ciudad. El jardín del Hotel Costa Vella no es solo una terraza: es un pequeño oasis urbano, rodeado de vegetación, con fuentes y buganvillas que transforman completamente el ritmo del centro histórico.

Por qué ir: es probablemente el lugar más agradable y evocador de Compostela para mantener una conversación tranquila entre cafés.

Café de Altamira: comer frente al mercado

Ubicado junto al Mercado de Abastos, este restaurante combina tradición y ubicación privilegiada. Su terraza permite sentarse literalmente frente al corazón gastronómico de la ciudad, en un entorno donde el movimiento del mercado forma parte de la experiencia.

Terraza del Café de Altamira, ubicada junto al Mercado de Abastos de Santiago Archivo

El edificio, un antiguo pazo, aporta además un componente histórico que eleva la propuesta.

Por qué ir: ideal para quienes buscan cocina gallega de calidad en un entorno con vida, especialmente a la hora del almuerzo.

Casa RIA: diseño, territorio y vistas a Belvís

En la zona de Belvís, Casa RIA se ha consolidado como uno de los espacios más singulares de Santiago. Impulsado por el chef Iago Pazos, este proyecto combina arquitectura, paisaje y gastronomía en un entorno que respira calma.

Espacio exterior de Casa RIA, un enclave que combina arquitectura, paisaje y gastronomía en la ciudad Archivo

Su terraza, abierta hacia el parque de Belvís, ofrece una de las vistas más limpias y agradables de la ciudad, lejos del ruido del centro histórico. Aquí todo está pensado desde una lógica contemporánea, donde el diseño y el respeto por el entorno dialogan de forma natural.

Por qué ir: por su relación directa con el paisaje y una propuesta diferente, más reflexiva, que se aleja del concepto tradicional de terraza urbana.

Babylon Garden: un jardín escondido en pleno centro

Babylon Garden se ha convertido en uno de esos lugares que sorprenden al cruzar la puerta. Desde fuera pasa desapercibido, pero en su interior esconde una terraza ajardinada, con vegetación, iluminación cuidada y una atmósfera muy reconocible.

Terraza interior de Babylon Garden, un jardín escondido en pleno centro de Santiago de Compostela Archivo

El espacio apuesta por un ambiente más íntimo y envolvente, ideal tanto para una copa como para una cena sin prisas, en un entorno que rompe con la estética habitual de la ciudad.

Por qué ir: por su terraza interior con personalidad propia, perfecta para quienes buscan un ambiente diferente sin salir del centro.

A Moa: naturaleza en el barrio de San Pedro

En el barrio de San Pedro, uno de los más auténticos de Santiago, A Moa esconde un jardín interior que sorprende desde el primer momento. Rodeado de plantas y con una disposición relajada de mesas, el espacio transmite una sensación de calma muy poco habitual.

Jardín interior de A Moa Archivo

Es un lugar pensado para quedarse, donde la comida acompaña pero el entorno también juega un papel protagonista.

Por qué ir: su terraza-jardín es uno de los espacios más especiales de la ciudad, ideal para desconectar sin salir del núcleo urbano.

A Maceta: un patio ajardinado con aire creativo

También en San Pedro, A Maceta apuesta por una propuesta diferente, tanto en cocina como en ambiente. Su patio ajardinado combina vegetación, diseño y tranquilidad, creando un espacio acogedor que invita a alargar la sobremesa.

Patio ajardinado de A Maceta, con una propuesta cuidada en pleno barrio de San Pedro Archivo

La cocina, más creativa y con influencias internacionales, añade un punto distintivo a la experiencia.

Por qué ir: una opción perfecta para quienes buscan algo distinto, con cocina fusión y un entorno cuidado al detalle.