Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Ferrol

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
Santiago de Compostela

Hondo pesar en la USC por el fallecimiento de Olga López Rocamonde

La profesora de la Escuela de Enfermería de Lugo dejó una profunda huella en generaciones de estudiantes y en la comunidad académica

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 13:59
Olga López Rocamonde
Olga López Rocamonde
Archivo
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
LICEO-620X50

La Universidade de Santiago de Compostela ha manifestado su profundo pesar por el fallecimiento de Olga López Racamonde, profesora de la Escuela de Enfermería de Lugo durante más de 25 años y figura destacada en la formación de profesionales sanitarios.

Desde la institución académica han trasladado sus condolencias a la familia y allegados, destacando el papel de la docente como una compañera muy querida dentro de la comunidad universitaria. 

A lo largo de su carrera, Olga López Racamonde contribuyó de manera decisiva a la formación de numerosas promociones de enfermeras y enfermeros, tanto en la etapa de diplomatura como posteriormente en el grado.

Como matrona y profesora, desarrolló su labor con un firme compromiso con el ensino y la formación integral del estudiantado, consolidándose como una referencia en el ámbito académico.

Impartió asignaturas como Fisiología, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería Pediátrica, dejando una profunda huella docente y humana entre estudiantes y compañeros. 

Quienes compartieron con ella su actividad profesional destacan especialmente su dedicación, proximidad y vocación de servicio, tanto a la profesión enfermera como a la docencia universitaria.

Desde la Escuela de Enfermería de Lugo subrayan que “a súa traxectoria docente forma parte da historia e do desenvolvemento académico da Escola de Enfermería de Lugo, a cuxo crecemento e consolidación contribuíu de xeito significativo”.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina

Te puede interesar

Fillas de Cassandra durante la presentación de su nuevo proyecto artístico

Fillas de Cassandra convierten su nuevo disco en una exposición en la Fundación Granell de Santiago
Eladio González Lois
Usuarios del Centro de Día de Rois durante su visita a la Pascua de Padrón

Mayores de Rois celebran la Pascua con una salida a Padrón para mantener vivas las tradiciones
Eladio González Lois
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa

El PSdeG denuncia tres años de “parálisis” en el Pacto polo Rural de Santiago
Eladio González Lois
Una excursión compuesta por decenas de turistas en el Casco Histórico de Santiago

El PP acusa al gobierno de Santiago de “poner en riesgo” el liderazgo turístico de la ciudad
Eladio González Lois