Hondo pesar en la USC por el fallecimiento de Olga López Rocamonde

Olga López Rocamonde Archivo

La Universidade de Santiago de Compostela ha manifestado su profundo pesar por el fallecimiento de Olga López Racamonde, profesora de la Escuela de Enfermería de Lugo durante más de 25 años y figura destacada en la formación de profesionales sanitarios.

Desde la institución académica han trasladado sus condolencias a la familia y allegados, destacando el papel de la docente como una compañera muy querida dentro de la comunidad universitaria.

A lo largo de su carrera, Olga López Racamonde contribuyó de manera decisiva a la formación de numerosas promociones de enfermeras y enfermeros, tanto en la etapa de diplomatura como posteriormente en el grado.

Como matrona y profesora, desarrolló su labor con un firme compromiso con el ensino y la formación integral del estudiantado, consolidándose como una referencia en el ámbito académico.

Impartió asignaturas como Fisiología, Enfermería Obstétrico-Ginecológica y Enfermería Pediátrica, dejando una profunda huella docente y humana entre estudiantes y compañeros.

Quienes compartieron con ella su actividad profesional destacan especialmente su dedicación, proximidad y vocación de servicio, tanto a la profesión enfermera como a la docencia universitaria.

Desde la Escuela de Enfermería de Lugo subrayan que “a súa traxectoria docente forma parte da historia e do desenvolvemento académico da Escola de Enfermería de Lugo, a cuxo crecemento e consolidación contribuíu de xeito significativo”.