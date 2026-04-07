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Santiago de Compostela

Hasta 20.000 euros para comprar vivienda en Santiago: la Xunta lanza nuevas ayudas

El plazo de solicitud se abre el 15 de abril y se prolongará hasta octubre con fondos propios de la Xunta

Redacción
07/04/2026 14:04
Vivienda
Foto de Eladio Lois
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La Xunta de Galicia ha convocado nuevas ayudas para la adquisición de vivienda que tendrán especial impacto en ciudades como Santiago de Compostela, donde las subvenciones podrán alcanzar los 20.000 euros en el caso de vivienda protegida.

La convocatoria, publicada este lunes en el Diario Oficial de Galicia, abrirá el plazo de solicitudes el próximo 15 de abril y permanecerá activa hasta el 15 de octubre, con un presupuesto total de 2 millones de euros financiados íntegramente con fondos autonómicos. 

La reunión analizó la necesidad de impulsar la promoción de Santiago de Compostela y reforzar su oferta turística, especialmente en los meses de menor demanda

El sector hotelero pide reforzar la promoción de Santiago para asegurar la ocupación todo el año

Más información

Ayudas más altas en ciudades como Santiago

En el caso de Santiago, incluida entre los municipios con precios más elevados, las ayudas para la compra de vivienda protegida podrán llegar hasta 20.000 euros para menores de 36 años y hasta 16.000 euros para el resto de compradores.

Además, la convocatoria incluye otra línea destinada a la adquisición de viviendas en centros históricos, que busca facilitar el acceso a la vivienda y contribuir a la revitalización urbana de estos entornos.

En este caso, las ayudas serán de hasta 10.800 euros con carácter general, pudiendo alcanzar los 12.800 euros para menores de 36 años y hasta 15.000 euros en áreas Rexurbe. 

Requisitos y compatibilidad con otras ayudas

Podrán optar a estas ayudas las personas que hayan adquirido su vivienda entre el 15 de octubre de 2025 y el 15 de octubre de 2026, siempre que esta se destine a residencia habitual y permanente.

Las subvenciones son compatibles con el programa de avales de la Xunta, dirigido principalmente a menores de 36 años para facilitar el acceso a su primera vivienda, con una dotación global de hasta 5 millones de euros.

Según explicó la conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María M. Allegue, estas ayudas buscan no solo mejorar el acceso a la vivienda, sino también contribuir a dinamizar los centros urbanos y garantizar su ocupación.

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