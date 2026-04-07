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Santiago de Compostela

Fillas de Cassandra convierten su nuevo disco en una exposición en la Fundación Granell de Santiago

La muestra podrá visitarse hasta el miércoles y adelanta el lanzamiento del segundo disco del dúo vigués

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 18:36
Fillas de Cassandra durante la presentación de su nuevo proyecto artístico
Fillas de Cassandra durante la presentación de su nuevo proyecto artístico
Aigi Boga
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La Fundación Granell de Santiago de Compostela acoge desde este martes la exposición ‘Tertúlia: doce cancións, doce cadeiras’, una propuesta del dúo vigués Fillas de Cassandra que traslada su nuevo álbum al espacio expositivo a través de una instalación artística.

La muestra, de acceso gratuito, convierte las doce canciones del disco en piezas escultóricas que exploran la forma, la textura y el significado de cada tema, permitiendo al público interactuar con el universo creativo del proyecto antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 24 de abril. 

Música, escultura y diálogo

La exposición, desarrollada junto al colectivo As dúas e punto, se articula en torno a una disposición circular de doce sillas, una por cada canción, concebidas como “partituras tridimensionales” que invitan a la escucha y a la reflexión colectiva.

El proyecto toma como referencia la tradición de “saír á fresca”, vinculando la música con la oralidad y el encuentro social, y transformando el museo en un espacio de diálogo abierto. 

Un nuevo paso en su evolución artística

‘Tertúlia’ es el segundo trabajo discográfico de Fillas de Cassandra y supone una evolución en su propuesta, en la que lo orgánico y lo electrónico se combinan para construir un discurso contemporáneo.

El álbum cuenta además con colaboraciones como las de Abraham Cupeiro, Ede, Pipiolas o Zetak, y se presentará en directo el próximo 9 de mayo en Pontevedra.

La exposición permanecerá abierta al público hasta este miércoles en Santiago antes de trasladarse a Madrid, donde podrá visitarse a partir del 10 de abril.

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