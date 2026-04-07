Fillas de Cassandra convierten su nuevo disco en una exposición en la Fundación Granell de Santiago

Fillas de Cassandra durante la presentación de su nuevo proyecto artístico Aigi Boga

La Fundación Granell de Santiago de Compostela acoge desde este martes la exposición ‘Tertúlia: doce cancións, doce cadeiras’, una propuesta del dúo vigués Fillas de Cassandra que traslada su nuevo álbum al espacio expositivo a través de una instalación artística.

La muestra, de acceso gratuito, convierte las doce canciones del disco en piezas escultóricas que exploran la forma, la textura y el significado de cada tema, permitiendo al público interactuar con el universo creativo del proyecto antes de su lanzamiento oficial, previsto para el 24 de abril.

Música, escultura y diálogo

La exposición, desarrollada junto al colectivo As dúas e punto, se articula en torno a una disposición circular de doce sillas, una por cada canción, concebidas como “partituras tridimensionales” que invitan a la escucha y a la reflexión colectiva.

El proyecto toma como referencia la tradición de “saír á fresca”, vinculando la música con la oralidad y el encuentro social, y transformando el museo en un espacio de diálogo abierto.

Un nuevo paso en su evolución artística

‘Tertúlia’ es el segundo trabajo discográfico de Fillas de Cassandra y supone una evolución en su propuesta, en la que lo orgánico y lo electrónico se combinan para construir un discurso contemporáneo.

El álbum cuenta además con colaboraciones como las de Abraham Cupeiro, Ede, Pipiolas o Zetak, y se presentará en directo el próximo 9 de mayo en Pontevedra.

La exposición permanecerá abierta al público hasta este miércoles en Santiago antes de trasladarse a Madrid, donde podrá visitarse a partir del 10 de abril.