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Santiago de Compostela

Este hospital privado compostelano superó las 190.000 consultas en 2025

HM Rosaleda y HM La Esperanza registraron más de 35.000 urgencias y 6.000 altas

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 10:29
Fachada del Hospital HM Rosaleda
Fachada del Hospital HM Rosaleda
Archivo
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Los hospitales HM Rosaleda y HM La Esperanza, con actividad en Santiago de Compostela, registraron en 2025 un importante volumen asistencial que confirma la confianza de los pacientes en ambos centros. A lo largo del año, se contabilizaron 190.211 consultas externas, junto a 35.394 urgencias y un total de 7.562 cirugías.

Además, la actividad diagnóstica también alcanzó cifras destacadas, con 100.332 estudios radiológicos y 678.726 pruebas de laboratorio, lo que evidencia el peso creciente de estos hospitales dentro del sistema sanitario privado en la ciudad.

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En cuanto a la hospitalización, ambos centros registraron 5.862 altas, con una estancia media de 2,10 días, un indicador que refleja la capacidad de resolución asistencial y eficiencia en la atención sanitaria .

Un crecimiento sostenido en Galicia y España

Los datos de Santiago se enmarcan en un crecimiento general del grupo en Galicia, donde HM Hospitales cuenta con cuatro hospitales y tres policlínicos. En el conjunto de la comunidad, se realizaron cerca de 373.000 consultas externas, más de 20.000 cirugías y 105.000 urgencias, además de 16.609 altas hospitalarias.

A nivel nacional, el grupo superó los 4,6 millones de consultas externas en 2025, en un contexto de crecimiento sostenido de la actividad asistencial y de aumento de la complejidad de los casos tratados.

Esta evolución, según la propia entidad, responde a un modelo sanitario basado en la especialización, la medición de resultados y la mejora continua, con el objetivo de ofrecer una atención más eficaz y adaptada a las necesidades del paciente.

Mejores resultados en patologías complejas

El grupo sanitario destaca también una mejora en los resultados clínicos en patologías de alta complejidad. Según los datos facilitados, se registran reducciones en la mortalidad en procesos como la insuficiencia cardiaca (16% inferior a la media), el ictus (29% menos) o la neumonía (32% por debajo de lo esperado).

En este contexto, HM Hospitales sitúa su índice de mortalidad ajustada por complejidad en 0,72, por debajo del valor de referencia nacional, lo que, según la entidad, refleja una mejora en la supervivencia de los pacientes.

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