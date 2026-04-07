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Santiago de Compostela

El Teatro Principal acoge ‘On Time’, un espectáculo de danza inclusiva para todos los públicos

La Fundación Psico Ballet Maite León presenta una propuesta que reflexiona sobre el tiempo

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 06:58
Escena del espectáculo ‘On Time’
Escena del espectáculo ‘On Time’
Archivo
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El Teatro Principal de Santiago de Compostela acogerá este jueves, 9 de abril, a las 20.30 horas, el espectáculo de danza contemporánea ‘On Time’, una propuesta de la Fundación Psico Ballet Maite León que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo a través del movimiento.

La obra, con una duración de 75 minutos y dirigida a todos los públicos, se enmarca en la programación cultural de la ciudad como una cita destacada dentro de las artes escénicas contemporáneas. 

Danza e inclusión sobre el escenario

‘On Time’ reúne sobre el escenario a bailarines e intérpretes con y sin discapacidad, en una propuesta que apuesta por la inclusión y la diversidad como elementos centrales del proceso creativo.

Las coreógrafas Amaya Galeote, María Cabeza de Vaca y Maite Gámez exploran en esta pieza nuevos lenguajes escénicos, combinando danza contemporánea y reflexión artística en torno a un concepto universal como es el tiempo.

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