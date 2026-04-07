El Teatro Principal acoge ‘On Time’, un espectáculo de danza inclusiva para todos los públicos

Escena del espectáculo ‘On Time’ Archivo

El Teatro Principal de Santiago de Compostela acogerá este jueves, 9 de abril, a las 20.30 horas, el espectáculo de danza contemporánea ‘On Time’, una propuesta de la Fundación Psico Ballet Maite León que invita a reflexionar sobre el paso del tiempo a través del movimiento.

La obra, con una duración de 75 minutos y dirigida a todos los públicos, se enmarca en la programación cultural de la ciudad como una cita destacada dentro de las artes escénicas contemporáneas.

Danza e inclusión sobre el escenario

‘On Time’ reúne sobre el escenario a bailarines e intérpretes con y sin discapacidad, en una propuesta que apuesta por la inclusión y la diversidad como elementos centrales del proceso creativo.

Las coreógrafas Amaya Galeote, María Cabeza de Vaca y Maite Gámez exploran en esta pieza nuevos lenguajes escénicos, combinando danza contemporánea y reflexión artística en torno a un concepto universal como es el tiempo.