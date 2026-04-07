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Santiago de Compostela

El PSdeG denuncia tres años de “parálisis” en el Pacto polo Rural de Santiago

La concejala Marta Abal reclama medidas concretas y plazos para garantizar servicios básicos y frenar el despoblamiento

Eladio Lois
Eladio Lois
07/04/2026 14:18
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
La concejala socialista, Marta Abal, en rueda de prensa
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La concejala del Grupo Municipal Socialista en Santiago, Marta Abal, ha denunciado la falta de avances en el Pacto polo Rural más de tres años después de su aprobación, una situación que, según sostiene, refleja la ausencia de compromiso del gobierno local con el rural compostelano.

Abal señaló que, tal y como también ha advertido la Federación de Asociacións Veciñais do Rural (FERUSA), “non houbo avances reais” en la ejecución de los compromisos adquiridos, una circunstancia sobre la que el PSdeG asegura haber alertado en reiteradas ocasiones. 

Déficit de servicios básicos en el rural

La edil socialista puso el foco en la falta de inversión en servicios esenciales, destacando que solo 70 de los 215 núcleos rurales de Santiago cuentan actualmente con saneamiento y abastecimiento.

A su juicio, estos datos evidencian una “desigualdade inaceptable entre o rural e o urbano” y dificultan cualquier intento de frenar el despoblamiento en estas zonas.

En este sentido, advirtió de que no es posible revertir esta tendencia sin un compromiso real que vaya más allá de las declaraciones y se traduzca en actuaciones concretas. 

Exigen planificación y plazos

Desde el Grupo Socialista reclaman al gobierno municipal un cambio de rumbo que garantice la igualdad de oportunidades para los vecinos del rural, con medidas que aborden cuestiones como la movilidad, los servicios básicos, el desarrollo económico o la protección del entorno.

Abal insistió en la necesidad de concretar actuaciones con planificación y plazos definidos, advirtiendo de que “sen feitos nin prazos, o Pacto polo Rural queda nunha declaración de intencións sen efectos reais”.

La concejala concluyó defendiendo la importancia de apostar por “un rural vivo e con futuro” y aseguró que su grupo seguirá exigiendo medidas que impulsen su desarrollo y mejoren la calidad de vida de sus habitantes.

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