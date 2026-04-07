El PP acusa al gobierno de Santiago de “poner en riesgo” el liderazgo turístico de la ciudad

Una excursión compuesta por decenas de turistas en el Casco Histórico de Santiago Eladio Lois

La concejala del Partido Popular de Santiago, María Baleato, ha advertido este martes de la pérdida de competitividad turística de la ciudad, una situación que atribuye a la gestión del gobierno municipal formado por BNG y Compostela Aberta.

María Baleato

En una rueda de prensa, la edil aseguró que la evolución del turismo en Compostela es “preocupante” y sostuvo que el actual ejecutivo está desarrollando una estrategia que “está a poñer en risco o liderado de Santiago como destino de referencia”.

Según explicó, desde 2023 se ha instalado un “discurso profundamente negativo arredor do turismo”, en el que se habla de saturación o comportamientos incívicos, lo que, en su opinión, ha contribuido a generar una imagen perjudicial para la ciudad.

Baleato fue especialmente crítica al afirmar que “foi este goberno quen puxo unha diana sobre os turistas desde o primeiro minuto, e agora estamos a pagar as consecuencias”, insistiendo en que no se trata de un problema global del sector, sino de una cuestión derivada de la falta de gestión municipal.

Críticas a la promoción y al Xacobeo 2027

La concejala puso en valor el potencial turístico de Santiago, destacando momentos como la Semana Santa, que calificó como una oportunidad para reforzar la proyección de la ciudad y dinamizar la economía local.

No obstante, lamentó la “falta de implicación, planificación e apoio económico do goberno municipal”, que, según indicó, está impidiendo consolidar este tipo de eventos.

En esta línea, recogiendo demandas del sector, defendió la necesidad de reforzar la promoción turística en los meses de menor demanda y de avanzar en la planificación del Xacobeo 2027, recordando que Santiago cuenta con recursos como su patrimonio, la planta hotelera o infraestructuras como la Cidade da Cultura.

Durante la comparecencia, Baleato también acusó al gobierno local de actuar con “escurantismo” en relación con los fondos destinados a la compañía Ryanair, asegurando que se están ocultando datos que deberían ser públicos.

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“están a ocultar as cifras que o seu goberno destinou á compañía Ryanair desde que están na alcaldía”, afirmó, cuestionando la transparencia del ejecutivo municipal.

Por último, amplió sus críticas al estado general de la ciudad y del rural, denunciando un “total abandono” en ámbitos como el transporte, la limpieza, la iluminación o el saneamiento.