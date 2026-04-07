El Monbus Obradoiro no podrá instalar pantalla gigante en Sar para seguir el derbi

El Monbus Obradoiro no podrá finalmente instalar una pantalla gigante en el Multiusos Fontes do Sar para que la afición siga de forma conjunta el derbi, a pesar de la alta demanda registrada en los últimos días.

El club había trabajado desde primera hora del lunes en esta posibilidad, ante las numerosas solicitudes de seguidores interesados en vivir el encuentro en grupo en Santiago, pero las gestiones realizadas han resultado inviables por motivos técnicos y logísticos.

Sin espacio en Sar por el festival Jaleo

La principal causa de esta situación es la coincidencia con el festival Jaleo, que se celebra en el propio recinto, lo que impide disponer de la infraestructura necesaria para la instalación de la pantalla.

Desde la entidad explican que esta circunstancia ha hecho imposible llevar a cabo la iniciativa, pese al interés del club por ofrecer un punto de encuentro a los aficionados que no puedan desplazarse al partido.

A pesar de este contratiempo, el Obradoiro mantiene su intención de facilitar que la afición pueda reunirse en la ciudad y seguir el encuentro de forma conjunta, por lo que continúa explorando otras alternativas en Santiago.

El club ha agradecido la comprensión de los seguidores y ha lamentado no poder poner en marcha esta iniciativa en el Multiusos Fontes do Sar.